Abbiamo trovato un lavoro vero al nuovo Hulk | il gigante intelligente di Avengers

VIDEO Charles Leclerc - GP Azerbaijan 2019 : “Ho trovato traffico - difficile sapere che passo Abbiamo” : Ottimi segnali per Charles Leclerc nelle prove libere del GP di Azerbaijan 2019, valido come quarta tappa del Mondiale di Formula Uno. Il pilota monegasco della Ferrari ha realizzato il miglior tempo nelle FP2, prestazione che fa ben sperare in vista delle qualifiche odierne. Ai microfoni di Sky Sport, Leclerc si è dichiarato soddisfatto, dicendo di avere avuto delle sensazioni positive sul giro secco. Più difficile avere invece delle ...

"Così Abbiamo trovato l'anima di Buscetta" : Don Masino Buscetta ha avuto due grandi nemici, due implacabili che lo hanno accompagnato per gran parte della sua esistenza: Totò Riina e Pippo Calò, entrambi boss più che affermati, autoproclamati ...

Juventus - Blaise Matuidi ammette : “Abbiamo trovato una squadra più forte” : Juventus, Blaise Matuidi ha parlato della sconfitta di ieri contro l’Ajax, olandesi dominanti a Torino “E’ stata una partita molto difficile, dobbiamo fare i complimenti all’Ajax che è una grande squadra e nell’arco delle due partite ha meritato di passare“. Sono le parole del giocatore della Juventus Blaise Matuidi che a ‘RMC Sport’ ha così commentato il ko dei bianconeri per 2-1 contro i ...

Giustizia : Bonafede - 'Con noi svolta epocale - Abbiamo trovato situazione al collasso' : Caltanissetta, 16 apr. (AdnKronos) - "Non ho la bacchetta magica per cambiare le cose dall'oggi al domani, ma nel giro di pochi mesi abbiamo già costruito le fondamenta per una svolta epocale". Lo ha detto all'Adnkronos il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, prima di lasciare il Palazzo di gi

Francesca Fialdini difende La Vita in Diretta dal calo di ascolti : “Abbiamo ritrovato la forza” : Francesca Fialdini parla della situazione complicata del suo programma La Vita in Diretta: “Abbiamo perso” Francesca Fialdini ha deciso di dire spassionatamente quello che pensa sul programma che conduce ogni pomeriggio su Raiuno, senza un grande successo in quanto ad ascolti. La brava e bella conduttrice de La Vita in Diretta ha fatto mea culpa, […] L'articolo Francesca Fialdini difende La Vita in Diretta dal calo di ascolti: ...

Milan-Inter - la frecciata di Spalletti ad Icardi : “finalmente Abbiamo trovato l’attaccante” : Il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti commenta il successo nel derby contro il Milan, ecco le interessanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo reagito dopo la brutta prestazione in Europa League, oggi ho visto l’atteggiamento di squadra. Il ruolo di Vecino? Ha fatto una grandissima partita, l’ha interpretata bene, ha una falcata facile, corre tantissimo durante le partite, ha aiutato tanto anche la ...

GP Australia - Binotto : 'Non Abbiamo trovato il bilanciamento sulla SF90 : Sin dallo spegnimento dei semafori è stato evidente che dopo due vittorie consecutive dall'altra parte del mondo per le Rosse non ci sarebbe stata storia nella lotta per il primato. Analizza il team ...

Lo scalatore basco Alex Txikon : «Così Abbiamo trovato Nardi e Ballard» : «Li abbiamo visti molto chiaramente, intorno ai 6000 metri. Eravamo in 12 al campo base e tutti abbiamo certificato che Tom e Daniele stavano mettendo le corde fisse». Alex Txikon è un alpinista di fama mondiale. basco di origine sta per tentare l’ascesa invernale al K2, è stato lui a individuare i corpi di Tom Ballard e Daniele Nardi sul Nanga Parbat. È stato lui a chiudere la più tragica delle ...