Abbiamo provato la Modalità Notte di Samsung Galaxy S10 per vedere cosa può fare video

Abbiamo provato Oral-B Genius 10000 - lo spazzolino elettrico con connessione Bluetooth : Abbiamo provato Oral-B 10000, il top di gamma della gamma di spazzolini elettrici, dotato di connessione Bluetooth e una companion app. L'articolo Abbiamo provato Oral-B Genius 10000, lo spazzolino elettrico con connessione Bluetooth proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato la Tesla Model 3 da Milano a Roma : Abbiamo provato Tesla Model 3 Dual Motor Performance da Legnano, cittadina dell’hinterland milanese, a Roma: 617 chilometri percorsi in 8 ore e 21 minuti. Secondo Google Maps avrei dovuto impiegare 6 ore e 21 minuti. Chissà se nella sua stima aveva inserito il traffico mattutino della tangenziale est e quello del centro di Roma a metà pomeriggio. Il tutto, ovviamente, innaffiato da abbondante pioggia lungo tutto il tragitto. Qualche ...

Borderlands 3 - lo Abbiamo provato in anteprima mondiale : Viene naturale pensare che per spostarsi da un pianeta all'altro avremo bisogno di una nave spaziale, che chiaramente è presente in Borderlands 3 e che avrà un ruolo fondamentale nell'economia del ...

Napoli-Arsenal - Mertens rammaricato : 'Ci Abbiamo provato - i tifosi non ci critichino' : "Ci abbiamo provato, ora andiamo avanti". È un Dries Mertens rammaricato quello che ha parlato al termine di Napoli -Arsenal, match di ritorno dei quarti di Europa League che ha condannato gli azzurri ...

Europee - no lista unitaria a sinistra. Bonelli (Verdi) : “Ci Abbiamo provato. Ma dopo simbolo - Pizzarotti è scomparso” : I temi e gli obiettivi sono simili: riconversione ecologica dell’economia e della società, lotta per la giustizia ambientale, abbandono delle fonti fossili; eppure questo non è bastato per offrire agli elettori una lista unitaria a sinistra’ del Pd. Anzi alle prossime Europee il centrosinistra italiano, si presenterà con quattro liste differenti: +Europa con ‘Italia in Comune’ guidata da Federico Pizzarotti, la lista del ...

MotoGp – Marquez - i miglioramenti dei rivali ed il forcellone copiato alla Ducati : “lo Abbiamo provato per la rigidità” : Marc Marquez analizza il nuovo forcellone e svela le sue sensazioni dopo la seconda sessione di prove libere del Gp di Austin E’ stato Maverick Vinales, ieri sera, il pilota più veloce nelle seconde prove libere del Gp di Austin: lo spagnolo della Yamaha è riuscito a far meglio di Marc Marquez, re indiscusso del circuito del Texas, che ha chiuso le Fp3 al secondo posto, davanti alla M1 di Valentino Rossi. AFP/LaPresse Venerdì ...

Abbiamo provato Vernee M8 Pro - un buon medio gamma con un paio di difetti : Vernee torna a competere nella fascia media del mercato con Vernee M8 Pro, uno smartphone con notch dalle caratteristiche tecniche allettanti. Scopriamo nel nostro test come si comporta, quali sono i pregi e quali cose invece non ci sono piaciute. Hardware e connettività La scheda tecnica di Vernee M8 Pro non è davvero niente male e consente allo smartphone […] L'articolo Abbiamo provato Vernee M8 Pro, un buon medio gamma con un paio di ...

The Elder Scrolls Blades - Abbiamo provato il nuovo titolo di Bethesda! : Bethesda " insieme a Blizzard , Ubisoft e Square Enix " ha pubblicato The Elder Scrolls Blades, un nuovo spin-off della pluriennale saga che ha incantato milioni di videogiocatori di tutto il mondo.

Abbiamo provato Google Stadia : analisi dello streaming e impressioni sul controller - articolo : Già altrove Abbiamo parlato di Google Stadia e del fatto che non si tratti di una console, ma di ciò che Google chiama un sistema "cloud nativo" che sfrutta la stretta integrazione delle componenti di gioco nei data center per fornire, almeno in teoria, un sistema che offra un'esperienza di gioco davvero diversa, garantendo al contempo un salto generazionale nella potenza di elaborazione delle console odierne. Detto questo, ci aspettiamo di ...

Abbiamo provato la scarpa da running con i sensori nella suola : Il concetto di bluetooth applicato alle scarpe da running non è una novità, basta pensare al celebre “fagiolo” da incorporare nella suola realizzato da Nike una decina di anni fa o a dispositivi simili di altri brand poi dimenticati con l’avvento del gps in ogni device da polso. Un po’ a sorpresa, ma forse nemmeno troppo in un’epoca di wearable tech e dispositivi smart, Under Armour risfodera questo concetto nel 2019 incorporando nella ...

Il giornalista di La7 Labate a Radio 24 : 'Abbiamo provato a gufare la Juventus' : La Juventus si gode il passaggio del turno in Champions League, dopo l'impresa di martedì negli ottavi di ritorno contro l'Atletico Madrid. Protagonista indiscusso della serata è stato Cristiano Ronaldo, autore della tripletta che ha regalato il passaggio del turno. Ovviamente il passaggio ai quarti di finale ha fatto felici i moltissimi tifosi juventini, meno i 'rivali', in particolar modo gli interisti. Il giornalista di La7 Labate, tifoso ...

Abbiamo provato Android Q : ecco le migliori 30 novità nel nostro video : Siete curiosi di conoscere le novità introdotte da Google con la prima beta di Android Q? Scoprite le 30 più interessanti nel nostro video. L'articolo Abbiamo provato Android Q: ecco le migliori 30 novità nel nostro video proviene da TuttoAndroid.

Abbiamo provato Satispay : Cos'è e come funziona l'app per i pagamenti via smartphone il cui logo comincia a vedersi parecchio in giro

Questo è Huawei Mate X - Abbiamo provato il pieghevole che convince di più! : Huawei Mate X non è il primo pieghevole al mondo ma è uno dei primi su cui abbiamo potuto mettere mano e la sensazione è stata davvero entusiasmante. Piegare uno smartphone volontariamente è un gesto nuovo, inusueto, se fino ad oggi il rischio di romperlo era una certezza con questi nuovi pieghevoli riscriviamo letteralmente una […] L'articolo Questo è Huawei Mate X, abbiamo provato il pieghevole che convince di più! proviene da ...