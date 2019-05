A Vallelunga debutta il trofeo a zero emissioni firmato Smart | correre non è mai stato

sportfair

(Di venerdì 3 maggio 2019) Il fine settimana del 4 e 5 maggio, sul tracciato di, prende il via la seconda edizione delEQ fortwo e-cup, il primo monomarca italiano 100% elettrico Sabato 4 e domenica 5 maggio, il tracciato Capitolino diospita la prima delle sei gare dellaEQ fortwo e-cup 2019, che da questa stagione assume la titolazione di Campionato Italiano Energie Alternative ACI Sport: una novità che sottolinea anche il grande successo riscosso durante la prima edizione.Il weekend di gara prenderà il via venerdi 3 maggio con le prove libere delle 12.25, cui seguiranno le qualifiche delle 18.25. Il semaforo verde di Gara 1 è in programma sabato 4 maggio alle 15:20, mentre per Gara 2 la partenza è prevista alle 15:30 di domenica 5 maggio. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sui canali diItaliaLe venti citycar elettriche in versione ...

