A Della Valle | Firenze merita rispetto

Fiorentina - squadra a rapporto da Andrea Della Valle : “bisogna tornare a fornire prestazioni di livello” : I giocatori viola sono stati catechizzati dal patron Della Valle, che ha chiesto prestazioni all’altezza in questo finale di stagione Il patron Della Fiorentina, Andrea Della Valle, è arrivato questa mattina al centro sportivo ‘Davide Astori‘, ha incontrato la squadra insieme al presidente Cognigni, al direttore generale dell’area tecnica Pantaleo Corvino e al club manager Giancarlo Antognoni. Lo rende noto il club ...

Fiorentina - Andrea Della Valle : “Firenze merita rispetto” : Il patron Della Fiorentina Andrea Della Valle è arrivato a Firenze e, al centro sportivo Davide Astori, ha incontrato la squadra insieme al presidente Cognigni, al dg dell’area tecnica, Pantaleo Corvino, e al club manager, Giancarlo Antognoni. Nell’incontro, ai calciatori viola è stata ribadita la necessità di ritornare a fornire prestazioni di livello. Queste il comunicato del club al termine del vertice societario: ...

Bucchioni : 'Diego Della Valle ha intenzione di confermare Chiesa per un altro anno' : Enzo Bucchioni in queste ore ha pubblicato il suo consueto editoriale su "FirenzeViola.it", fornendo importanti indicazioni sul vertice telefonico che si sarebbe tenuto nella giornata di ieri tra la proprietà Della Fiorentina, la dirigenza e l'allenatore. Diego Della Valle avrebbe innanzitutto sottolineato l'importanza di chiudere decentemente questa stagione deludente, mentre per quanto concerne il futuro, l'ingaggio di un nuovo direttore ...

Il parco divertimenti Della Motor Valley invita tutti all’autodromo di Modena : aperte le iscrizioni ai Motor1days : Supercar, suv, city car e auto familiari: dalla pista alla strada, passando per il tracciato offroad, nella due giorni che...

Fiorentina - vertice con i Della Valle [DETTAGLI] : Tutto rimandato alla fine del campionato il futuro Della Fiorentina. Questa la decisione presa nel corso dell’incontro con i Della Valle dei vertici Della società viola. Una riunione svoltasi in parte in conference call alla quale hanno partecipato sia Andrea che Diego Della Valle. L’obiettivo del prossimo mese è stringersi intorno alla squadra e all’allenatore Montella, per ritrovare “unità“, per poi ...

Fiorentina - nuova pesantissima contestazione dei tifosi : “Della Valle vattene” : nuova protesta da parte della Curva Fiesole nei confronti della dirigenza della Fiorentina. In occasione della partita di campionato contro il Sassuolo gli spalti resteranno vuoti per tutta la durata del primo tempo, nelle ultime ore è stato pubblicato anche un comunicato ufficiale sulla pagina Facebook: “Dopo aver visto tramontare l’unico sogno stagionale – scrivono nella nota -, in larga parte conseguenza della ...

Golf Taormina : i sindaci Della Valle Alcantara in pressing per la svolta : Si tratta di un'opera strategica, se dovesse essere completata, anche per l'intera Valle dell'Alcantara, con i relativi riverberi potenziali sia per l'economia del territorio ed anche sotto altri ...

I sindaci Della Bassa Valle al fianco di Munari per continuità Monterosa Ski : ...il fil rouge che sta marcando la presa di posizione di numerosi operatori turistici della Val d'Ayas e del Consorzio Gressoney Monterosa che rivendicano il diritto di chiede e ottenere dalla politica ...

Fiorentina - i Della Valle danno più poteri di mercato a Montella : divorzio con Corvino? : Secondo la Gazzetta dello Sport , i pilastri su cui ricostruire la squadra saranno Muriel e Pezzella. Confermato il giovane portiere Lafont . Tra i sicuri partenti ci sono elementi importanti come ...

C.Italia : D.Della Valle sprona i viola : FIRENZE, 25 APR - Visita di Diego Della Valle nel ritiro della Fiorentina che stasera sarà impegnata a Bergamo nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro l'Atalanta. Il proprietario viola ha ...

Motor Valley Fest : grande entusiasmo per il primo festival Della "Terra dei Motori" : A Modena dal 16 al 19 maggio la prima edizione del Festival diffuso dedicato alla zona dell'Emilia Romagna in cui si...

Fiorentina - Andrea Della Valle carica la squadra in vista della Juve : Visita di Andrea della Valle alla Fiorentina impegnata domani a Torino con la Juventus cui basta un punto per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo. Per il Presidente onorario della Fiorentina è stata l’occasione per salutare il tecnico Vincenzo Montella e seguire l’allenamento spronando la squadra, attesa da una settimana molto importante vista anche la semifinale di ritorno contro l’Atalanta di giovedì. Il ...

Calciomercato Fiorentina - Chiesa : 70 milioni con l'incognita Della Valle : FIRENZE - Andrà via solo chi non crede nel progetto, chi lo chiederà esplicitamente: questo quanto osservato dalla Fiorentina . E Chiesa idem, per adesso è concentrato sul finale di campionato. Chi ...