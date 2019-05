50 anni di Premio Barocco | il 25 maggio il gran gala

Brindisi - evade detenuto foggiano in gita 'premio' a San Giovanni Rotondo : ricercato : Un singolare fatto di cronaca si è verificato sabato 27 aprile in Puglia, precisamente nei pressi di Taranto, dove un detenuto del carcere di Brindisi, un 30enne per la precisione, ha deciso di evadere. Secondo quanto riportano le testate giornalistiche locali online, Brindisi Report e Foggia Today, l'uomo si stava recando ad una gita 'premio' insieme ad altri detenuti. La meta prevista era il santuario di San Giovanni Rotondo, celebre struttura ...

“Con la Brexit i danni sarebbero enormi” : appello del Nobel Paul Nurse al premio “Capo d’Orlando” : “Sull’uscita del Regno Unito dall’Europa spero prevalga il buonsenso perché il danno sarebbe maggiore di quello che si può immaginare. La ricerca scientifica affonda la sua ricchezza proprio nella diversità e nello scambio di idee”. Anche nel corso del premio scientifico Capo d’Orlando il Nobel per la Medicina Paul Nurse ripete il suo secco “No!” contro la Brexit. Un appello che, lo scorso anno, era stato pure fatto dal Nobel Venkatraman ...

Lorenzo - 40 anni - è lui l’italiano che ha vinto il premio Pulitzer : Lorenzo Tugnoli, 40 anni, da Sant’Agata sul Santerno (Ravenna), ha vinto il Pulitzer, il premio istituito dal giornalista ed editore Joseph Pulitzer che la Columbia University assegna ogni anno a coloro che si sono più distinti nel campo della letteratura, della musica e del giornalismo. Lorenzo Tugnoli si è aggiudicato il riconoscimento nella sezione Feature Photography (servizi fotografici) grazie al suo lavoro sulla carestia in Yemen, ...

Premio 4.Manager al liceo Cannizzaro : l'energia di una e-bike per scaldare i cibi : ... certificato da Intesa Sanpaolo Formazione, che accompagna gli studenti per tutto l'anno scolastico aiutandoli a sviluppare le skills all'avanguardia richieste nel mondo del lavoro. 4.Manager, ...

Rai Storia - Francis Ford Coppola compie 80 anni - il regista premio Oscar 'arrivato' dalla Lucania : Nasce a Detroit, da una famiglia di origini lucane, Francis Ford Coppola. Dopo studi di teatro e cinematografia, negli anni 60 Coppola lavora come sceneggiatore e regista. Nel 1971, vince il suo primo ...

Circolo stampa - i primi 10 anni del Premio Simona Cigana : Si tratta di un trittico di incontri con personaggi della scienza, della cultura, dell'informazione, del quale, tra giorni, saranno resi noti i dettagli. SOSTEGNO AL CONCORSO. Determinante, come ...

Premio Fernanda Pivano - torna in Liguria per i 10 anni dalla morte : Tre giorni di letture, musica, talk, performance artistiche e iniziative in luoghi inconsueti della città di Santa Margherita Ligure, Genova, accompagneranno la consegna del Premio Fernanda Pivano, ...

Crozza nei panni di Napalm51 “confuso” dalla legittima difesa : “Sono turbato - posso sparare a chi voglio. E il governo mi dà un premio” : Nel corso della puntata di Fratelli di Crozza – in onda il venerdì in prima serata sul Nove – Napalm51, l’hater per eccellenza del web, ha fatto confusione con la riforma della legittima difesa e la misura che introduce il reddito di cittadinanza. Video Nove L'articolo Crozza nei panni di Napalm51 “confuso” dalla legittima difesa: “Sono turbato, posso sparare a chi voglio. E il governo mi dà un premio” ...

In Sardegna sono stati scelti i vincitori del premio Gianni Massa : Federica Ginesu, la trasmissione 'Monitor dell'emittente 'Videolina' e la fotografa Elisabetta Messina sono i vincitori della sezione Giornalismo della prima edizione del premio 'Gianni Massa', dedicato allo storico responsabile per 40 anni dell'AGI della Sardegna. Menzioni speciali sono state assegnate venerdì 8 marzo a Cagliari, durante una cerimonia nell'Auditorium del Conservatorio di musica, alle redazioni regionali delle agenzie di stampa ...

"Cent'anni di solitudine" - capolavoro del premio Nobel Marquez - diventerà una serie tv Netflix : Cent'anni di solitudine, il romanzo senz'altro più noto dello scrittore colombiano Gabriel García Marquez, sarà presto trasformato in una serie televisiva dopo che è stata diffusa la conferma ufficiale dell'acquisizione dei diritti dell'opera da parte della piattaforma Netflix.Il quotidiano colombiano El Tiempo ha ottenuto l'informazione in esclusiva da Rodrigo García Barcha, figlio di Gabo che nel 1982 si ...

Venerdì a Cagliari il premio Gianni Massa di giornalismo - 116 in gara : Sono 116 gli elaborati in concorso nelle tre sezioni – università, scuola e giornalismo - della prima edizione del premio ‘Gianni Massa', intitolato allo storico responsabile - per 40 anni e fino alla pensione - della sede AGI della Sardegna, scomparso nel 2015 a 79 anni. La cerimonia ufficiale di premiazione è prevista a Cagliari Venerdì 8 marzo, dalle 18 all'auditorium del Conservatorio di musica. La serata sarà condotta da ...