3 maggio - 2° Festival della Magia – Trofeo Agebeo al Teatro Showville – Bari

Presentata la XXII edizione di maggio all'Infanzia : dal 10 al 19 maggio il festival di teatro per bambine e bambini - ragazze e ragazzi - ... : Nella nuovissima Biblioteca civica "Prospero Rendella" ci saranno spettacoli e laboratori sulla lettura dedicati alla piccola infanzia, oltre alla postazione di Radio RKO che intervisterà in diretta ...

No Ambra - la polemica sul Primo maggio senza donne non è insensata e il Concertone non è il Festivalbar : La polemica sollevata anche qui su OM sul concerto del Primo Maggio senza donne sul palco - o quantomeno in un numero talmente minuscolo da risultare insignificante - dopo l'annuncio del cartellone del tradizionale evento di piazza San Giovanni è esplosa in conferenza stampa alla vigilia del Concertone. O meglio, ha fatto esplodere la conduttrice Ambra Angiolini, per il secondo anno consecutivo alla guida della maratona della Festa dei ...