Xavi annuncia il ritiro | «Farò l' allenatore»

Il sipario è vicino - Xavi annuncia il ritiro a fine stagione : “è il mio ultimo anno - farò l’allenatore” : L’ex centrocampista del Barcellona ha rivelato che alla fine dell’anno appenderà la scarpe al chiodo, dedicandosi alla carriera di allenatore L’ex centrocampista del Barcellona Xavi Hernandez, oggi in forza all’Al-Sadd Sports Club, ha annunciato a 39 anni l’addio al calcio giocato a fine stagione. “Questa è la mia ultima annata da calciatore, ora attendo di vedere cosa mi riserverà futuro in ...