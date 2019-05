Vulcanologia | alla scoperta dei vulcani del Centro America

meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) La cintura di fuoco o “belt of fire”, è in geologia una vasta zona che circonda l’Oceano Pacifico – la sua forma ricorda quella di un ferro di cavallo – dove sono concentrati il 75% deldi tutto il mondo. Così chiamata proprio per via dell’attività eruttiva dei, si estende dNuova Zelanda fino al Sud, toccando naturalmente i paesini di Panama, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras e Guatemala.Nei tempi antichi, a causa delle eruzioni, che spesso si manifestavano in modo violento, isono sempre stati oggetto di timore e ammirazione e associati a una componente magica o di mistero dai popoli che vivevano nelle immediate vicinanze: si pensava che il cratere fosse la porta di ingresso nel mondo dei morti (per non andare troppo lontano, si riteneva che il Tartaro, il regno dei morti greco, fosse sotto il nostro Etna) ...