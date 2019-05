Volley | i migliori italiani delle FINALI dei play-off di Superlega | Lanza e Colaci

Volley femminile - play-off 2019. Le migliori italiane delle semifinali : Egonu decisiva - Malinov - che regia! : PAOLA Egonu. La donna che sposta gli equilibri, che si fa trovare sempre pronta al momento giusto, insomma quella che fa la differenza. In semifinale l’opposto di Novara non ha avuto la continuità dei tempi migliori ma l’impressione è sempre stata che averla e non averla avrebbe fatto la differenza ed è andata così. Devastante in attacco e in battuta, il capolavoro vero lo compie in gara-1 quando entra a metà del terzo set e ...

Volley - i migliori italiani delle semifinali dei play-off di Superlega : i soliti noti : Juantorena spinge Civitanova in semifinale - a Modena non basta super-Zaytsev : Si sono chiuse ieri con la vittoria di Perugia in gara-5 le semifinali play-off: nove sfide, spettacolo, emozioni ma, purtroppo, pochi, pochissimi italiani in campo, anche se quei pochi hanno trovato modo di mettersi in evidenza. IVAN ZAYTSEV: Una semifinale da favola per l’opposto azzurro che ha tirato la carretta di Modena dal primo fino quasi all’ultimo punto della sfida con Perugia. Quel quasi sta ad indicare la fase finale di ...

Volley - i migliori italiani delle semifinali dei play-off di Superlega. I soliti noti : Juantorena spinge Civitanova in semifinale - a Modena non basta super-Zaytsev : Si sono chiuse ieri con la vittoria di Perugia in gara-5 le semifinali play-off: nove sfide, spettacolo, emozioni ma, purtroppo, pochi, pochissimi italiani in campo, anche se quei pochi hanno trovatom modo di mettersi in evidenza. IVAN ZAYTSEV: Una semifinale da favola per l’opposto azzurro che ha tirato la carretta di Modena dal primo fino quasi all’ultimo punto della sfida con Perugia. Quel quasi sta ad indicare la fase finale di ...

Volley femminile - le migliori italiane di gara-2 dei quarti dei play-off. Egonu e Chirichella decisive per Novara. Folie rivuole l’azzurro : Si è disputata sabato gara-2 dei quarti di finale dei play-off scudetto di serie A1 femminile di Volley. Novara e Monza hanno raddrizzato la serie contro rispettivamente Firenze e Busto Arsizio. Di seguito le giocatrici italiane che si sono messe in evidenza sabato sera. RAPHAELA Folie: Barbolini punta su di lei per concedere un turno di riposo a Danesi e l’ex azzurra che vorrebbe tanto tornare in Nazionale. La vittoria con Cuneo porta ...

Volley - i migliori italiani di gara-3 dei quarti dei play-off. Vettori-Giannelli : la diagonale perfetta! Ricci : il “muro” di Perugia : Si è disputata sabato gara-3 dei quarti di finale dei play-off scudetto di serie A1 maschile di Volley. Perugia e Trento hanno rispettato i pronostici battendo rispettivamente Monza e Padova. Di seguito i giocatori italiani che si sono messi in evidenza sabato sera. FABIO Ricci: Aveva faticato tantissimo mercoledì a Kazan contro i centrali russi, si riscatta prontamente contro Monza chiudendo con 9 punti in tre set, il 50% in attacco, 4 muri ...

Volley femminile - le migliori italiane dei quarti dei play-off. Tirozzi e Sorokaite : esperienza al potere! Egonu non basta a Novara : Si è disputata nmel week end garauno dei quarti di finale dei play-off scudetto di serie A1 femminile di Volley. Non sono mancate le sorprese con le vittoria di Firenze contro Novara e Busto Arsizio contro Monza. Di seguito le giocatrici italiane che si sono messe in evidenza nell’ultima giornata. MONICA DE GENNARO: Ancora una prestazione mostruosa del libero azzurro che, sul campo del Cuneo, tiene una percentuale altissima di ricezioni ...

Volley - Playoff Scudetto : quarti di finale - i migliori italiani di gara-2. Zaytsev e Juantorena trascinatori - Beretta capitano del miracolo Monza : Nel weekend si sono disputate le gare-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto di Volley maschile, di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. IVAN Zaytsev. Lo Zar si è caricato Modena sulle spalle in questa settimana, si è preso le sue responsabilità di uomo simbolo e ha trascinato i Canarini alle semifinali Scudetto demolendo Milano come non ci si aspettava alla vigilia. L’opposto giganteggia al ...

Volley femminile - le migliori italiane della 26^ giornata di Serie A1 : Serena Ortolani granitica - Paola Egonu non basta a Novara : Si è conclusa con la 26a giornata la prima fase della stagione della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. L’ultimo turno del campionato ha consolidato le posizioni in classifica e ha definito la griglia dei playoff che prenderanno il via la prossima settimana. Conegliano e Novara erano già sicure di occupare le prime due caselle, mentre Scandicci ha superato Brescia mettendo al sicuro la terza posizione. Monza si è presa il quarto ...

Volley - Superlega 2019 Play-off quarti di finale Garauno : i migliori italiani. Week end grandi firme - da Zaytsev a Juantorena : Si è giocata nel fine settimana Garauno dei quarti di finale dei Play-off di Superlega maschile. A portarsi sull’1-0 tutte le squadre che giocavano in casa. Di seguito i giocatori italiani che si sono messi in evidenza nelle partite del fine settimana. FABIO RICCI: Bella prova per il centrale di Perugia, autore di una prestazione in crescendo come tutta la squadra umbra. Per lui 8 punti, 56% in attacco e 3 muri. De Cecco può dormire sonni ...

Volley - le statistiche della regular season di SuperLega. Migliori schiacciatori - ricevitori e tanto altro. E gli italiani… : Si è conclusa la regular season della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Le 14 squadre iscritte hanno disputato 26 partite, le Migliori otto si sono qualificate ai playoff scudetto mentre le due peggiori sono retrocesse in Serie A2. Diamo uno sguardo alle varie statistiche al termine della stagione regolare. MIGLIOR MARCATORE: Dusan Petkovic ha dominato la stagione, l’opposto di Sora ha realizzato 590 punti ...

Volley femminile - le migliori italiane della 25ma giornata di Serie A1. Paola Egonu inarrestabile - Francesca Villani guida Brescia all’impresa : Si è svolta nel fine settimana la 25a giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Nel penultimo turno di campionato prima dei playoff sono arrivati diversi risultati inattesi, come le sconfitte di Conegliano e Scandicci rispettivamente sul campo di Brescia e di Bergamo. Successo importante per Busto Arsizio contro Casalmaggiore nella lotta per il quarto posto, mentre in coda il passo falso di Chieri ha regalato la salvezza a ...

Volley femminile - le migliori italiane della 25^ giornata di Serie A1. Paola Egonu inarrestabile - Francesca Villani guida Brescia all’impresa : Si è svolta nel fine settimana la 25a giornata della Serie A1 2018-2019 di Volley femminile. Nel penultimo turno di campionato prima dei playoff sono arrivati diversi risultati inattesi, come le sconfitte di Conegliano e Scandicci rispettivamente sul campo di Brescia e di Bergamo. Successo importante per Busto Arsizio contro Casalmaggiore nella lotta per il quarto posto, mentre in coda il passo falso di Chieri ha regalato la salvezza a ...

Volley - i migliori italiani della 26ma giornata di Superlega. Sbertoli e Vettori i migliori con vista sull’azzurro : Nel weekend si è disputata la 26^ giornata della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Di seguito gli italiani che si sono messi maggiormente in luce nel fine settimana. RICCARDO Sbertoli: Guida con maestria la Revivre Axopower all’impresa di giornata, la vittoria al tie break contro la capolista Perugia. Una prestazione di spessore del giovane alzatore milanese che punta alla chiamata in azzurro per l’estate ...

Volley femminile - le migliori italiane della 24ma giornata di Serie A1 femminile. Egonu straripante - De Gennaro e Bosetti : strepitose in ricezione : Nel weekend si è disputata la 24^ giornata della Serie A1, il massimo campionato italiano di volley femminile. Di seguito le italiane che si sono messe maggiormente in luce nel fine settimana. LUCIA Bosetti: Non una partita straordinaria ma un dato salta all’occhio subito, l’83% in ricezione dell’azzurra che, quando la squadra è in difficoltà, ci mette la sostanza ed è disposta a sacrificarsi. Per lei 6 punti, di cui 1 ace e 3 ...