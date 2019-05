Volkswagen - Più di 10 milioni di euro per promuovere lelettrica ID e le sue sorelle

quattroruote

(Di giovedì 2 maggio 2019) Inizia un anno prima dellarrivo del primo prodotto sul mercato la campagna di marketing destinata ala famiglia di veicoli a impatto zero ID. E laha già messo a preventivo per lpa uno stanziamento milionario a doppia cifra. Sì perché quella che precede il lancio della ID, prima auto elettrica di volumi del gruppo e testa di ponte di unoffensiva ad ampio raggio, non è una compagna qualunque.Reinventare il marketing. Qui non stiamo a definire la strategia comunicativa per un lancio commerciale convenzionale. Siamo intenti a comunicare un nuovo movimento. Laè in procinto di rendere la mobilità elettrica adeguata alle masse, asserisce Jochen Sengpiehl, responsabile del marketing del brand. Dunque lesigenza era quella di reinventare il marketing in funzione della nuova famiglia di veicoli a zero emissioni, che implica una percezione diversa ...

