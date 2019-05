Vocabolario dei desideri | N come notte

vanityfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) All’entrata dello spettacolo Sleep No More a New York c’è un ingresso da albergo, dove lasci il telefono e ricevi una maschera da mettere in faccia. Mi hanno separato da Dafna fin dall’inizio. Lì funziona così, se arrivi in coppia insistono perché ciascuno entri da solo. Per la verità, a me andava benissimo. In alcune stanze dell’albergo gli attori recitano scene selvagge di Macbeth. Si sale e si scende fra i piani bui nella speranza di imbattersi in qualcosa, ma per la maggior parte del tempo si segue altra gente mascherata in cerca di azione. A un certo punto mi sono stancato di far parte del gregge e mi sono allontanato verso una zona spoglia al secondo piano: sembrava un bosco lunare. Intorno non si vedeva nessuno in maschera, perciò ho supposto di essere arrivato in un’area al di fuori dello spettacolo. Camminavo fra ferraglie e cespugli quando d’un tratto ho visto una baracca da ...

