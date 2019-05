Viareggio | uccide il padre 79enne | l' autopsia conferma | ' Morte per asfissia'

Viareggio - picchia il padre e lo uccide soffocandolo con un cuscino : arrestato : Al culmine di una delle tante discussioni per futili motivi, ha colpito il padre con una pietra ornamentale e, dopo averlo tramortito, lo ha soffocato con un cuscino. Così Stefano Castellari, 46 anni, ha ucciso il padre 79enne. Il figlio viveva insieme ai genitori, entrambi in pensione, in un condominio del quartiere Varignano di Viareggio. L’uomo ha confessato l’omicidio ai poliziotti, arrivati a casa dopo una segnalazione. ...