meteoweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) Il profumo è uno degli ‘accessori’ che dice molto di una persona e può aiutare a capire meglio la sua personalità e le sue inclinazioni. Ogni fragranza è in grado di evocare un’intera esperienza, riportandoci indietro nel tempo e facendo riemergere ricordi e sensazioni apparentemente dimenticate. Tutto ciò accade perché la memoria olfattiva è quella che si fissa meglio nella nostra mente e che, inconsapevolmente, plasma il nostro modo di percepire il mondo.Initial, azienda leader mondiale in servizi per l’igiene e profumazioni per ambiente, con il brand Premium Scenting, è attenta a questo tema e studia la correlazione tra ambienti e profumi e di come questi ultimi abbiano un ruolo fondamentale nell’influenzare – in modo sia positivo sia negativo – la percezione del mondo che ci circonda. L’olfatto è uno dei sensi più forti e sviluppati che ci consente di distinguere circa un ...

informamolise : Viaggiatore tradizionale o globetrotter avventuroso? Basta ‘seguire il naso’ per scoprire la vacanza più adatta a n… -