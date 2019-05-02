romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18:45: VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 18.35… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18:45' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18:15: VIABILITÀ 2 MAGGIO 2019 ORE 18.05… -
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 18 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 18.05 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA NOMENTANA E PRENESTINA IN CARREGGIATA INTERNA RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA ARDEATINA E NOMENTANA MENTRE IN ESTERNA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA LA Roma FIUMICINO E LA PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO IN VIA TIBURTINA CODE A TRATTI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 17 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 17.35 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA OSTIENSE E PONTINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E PRENESTINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE ARDEATINA E PONTINA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA LA TOGLIATTI ED IL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 17 : 15 : NOTIZIARIO 17.05 CLAUDIO VELOCCIA BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E RomaNINA IN CARREGGIATA ESTERNA MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE NOMENTANA E CASILINA RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA IN VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 16 : 30 : SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI9 TRA LE USCITE PONTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE IN COMPLANARE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA TOGLIATTI ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE IN USCITA DALLA CAPITALE PERCORRENDO VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA RALLENTAMENTI IN VIA TIBURTINA A TIVOLI TERME TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NEI ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 15 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA LE USCITE PONTINA E LAURENTINA IN CARREGGIATA INTERNA IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA NOMENTANA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA TOR LUPARA E FONTENUOVA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA PRENESTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 12 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 12:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio QUALCHPE PROBLEMA PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA. A PROPOSITO DELLA CASSIA VEIENTANA, ABBIAMO CODE, IN QUESTO CASO PER LAVORI, ALL’ALTEZZA DI VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO Roma. SULLA CASSIA CODE A TRATTI PER ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 11 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 11:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio SI STA NORMALIZZANDO IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SUL RACCORDO RIMOSSO L’INCIDENTE TRA CASSIA VEIENMTANA E CASSIA IN ESTERNA, CODE IN SMALTIMENTO. SULLA CASSIA CODE A TRATTI TRA L’OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO SULLA VIA APPIA, TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA IN ESTERNA. IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFCO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LE TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TOGLIATTI IN ENTRATA. SULLA Roma ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E Roma-FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR. SULLA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DI RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL ...
Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DI RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL ...