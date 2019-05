Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 11 | 30

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 10 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 10:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. ANCORA QUALCHE PROBLEMA SUL RACCORDO, UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA CASSIA VEIENTANA E CASSIA IN ESTERNA. IN INTERNA PER TRAFFICO INTENSO CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 09 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 09:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFCO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOGLIATTI E LE TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA FLAMINIA SI PROCEDE INCOLONNATI DAL RACCORDO A VIA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 09 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA TOR BELLA MONACA E TIBURTINA. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TOGLIATTI IN ENTRATA. SULLA Roma ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 08 : 45 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE A TRATTI TRA BUFALOTTA E TIBURTINA E ANCORA TRA CASILINA E Roma-FIUMICINO. IN ESTERNA CODE ALL’ALTEZZA DELL’AURELIA E PROSEGUENDO CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DAL RACCORDO ALLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 08 : 15 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 08:05 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASILINA E APPIA E PROSEGUENDO TRA LAURENTINA E Roma-FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN ENTRATA. SULLA Roma FIUMICINO CODE TRA IL RACCORDO E LA COLOMBO IN DIREZIONE EUR. SULLA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2019 ore 07 : 30 : Viabilità 2 MAGGIO 2019 ORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA Regione Lazio COMINCIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. PARTIAMO DAL RACCORDO TROVIAMO INCOLONNAMENTI IN INTERNA TRA CASILINA E APPIA, IN DIREZIONE QUINDI PONTINA-Roma FIUMICINO. TRAFFCATO ANCHE IL PERCORSO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO, CODE A TRATTI DA TOR CERVARA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 20 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DI RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 19 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DI RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO A SEGUITO DI UN INCIDENTE NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 19 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DA RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 18 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI: BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; TRAFFICO DA RIENTRO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE DOVE SI RALLENTA IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; TRAFFICO INTENSO INVECE SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO NEL TRATTO COMPRESO TRA LO SVINCOLO PER L’AUTOSTRADA A12 Roma-CIVITAVECCHIA, E L’ALLACCIO COL GRA IN DIREZIONE ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 18 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCOLazioNE SCORREVOLE. SEGNALIAMO INVECE LEGGERI RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE Roma; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TORVAIANCA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 17 : 45 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, CIRCOLazioNE SCORREVOLE. SEGNALIAMO INVECE LEGGERI RALLENTAMENTI SULL’AUTOSTRADA Roma-FIUMICINO IN PROSSIMITA’ DELL’ALLACCIO COL GRA; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA VIA APPIA TRA ALBANO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE Roma; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA LITORANEA ALL’ALTEZZA DI TORVAIANCA ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 17 : 15 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI AL ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-05-2019 ore 16 : 30 : VIABILITA’ Lazio DEL 1 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA Regione Lazio; CIRCOLazioNE REGOLARE SU TUTTE LE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI. PASSIAMO AGLI EVENTI. IN PIAZZA SAN GIOVANNI HA PRESO IL VIA IL TRADIZIONALE CONCERTONE DEL PRIMO MAGGIO. ATTIVE LIMITAZIONI AL ...