Venezuela,donna uccisa durante proteste

reveladormusic : RT @MediasetTgcom24: Venezuela, Guaidò su donna uccisa: 'Assassini devono pagare' #venezuela - MediasetTgcom24 : Venezuela, Guaidò su donna uccisa: 'Assassini devono pagare' #venezuela -

Unaè rimastalein corso in. Lo ha fatto sapere un'Organizzazione non governativa. La vittima, 27 anni, è stata reggiunta da un proiettile alla testa, nel quartiere di Altamira di Caracas. "Mi impegno a far sì che la sua morte pesi molto su coloro che hanno deciso di sparare su un popolo che vuole essere libero", ha scritto su Twitter l'autoproclamato presidente ad interim, Guaidò, che guida lecontro Maduro. "Gli assassini dovranno farsi carico dei loro crimini".(Di giovedì 2 maggio 2019)