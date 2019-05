Venezuela | l' azzardo di Guaidò e la fallita campagna acquisti di Washington

huffingtonpost

(Di giovedì 2 maggio 2019), la nuova “Guerra fredda” passa di qui. I diritti umani, le libertà politiche, le aspettative di un popolo ridotto allo stremo, sono solo il paravento mediatico, propagandistico, che prova, mal riuscendoci, a mascherare i veri interessi che oggi vedono Stati Uniti e Russia su fronti opposti.Maduro e Guaidò diventano così pedine di un gioco più grande che investe l’intera America latina e si proietta su scala globale nello scontro tra Mosca e. Ecco allora Donald Trump rispolverare la dottrina Monroe, l’altra America “cortile di casa” degli Stati Uniti, e la missione di “abbattere il socialismo” in, come a Cuba o in Nicaragua. Ed ecco, sul fronte opposto, Vladimir Putin decidere di entrare come protagonista nella crisi in corso in, come ha già fatto, e con ...

