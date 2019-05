TelevideoRai101 : Usa,Beto:non prendo soldi da petrolieri - Fili_Pam : @alanfriedmanit @YouTube Davvero immaginando la rinascita degli USA vi viene in mente Biden? A me no: è l'elite, l… - aspide_l : @francescatotolo @Paolo_Ricca @RenatoZipoli @lucasalTg2 @newtgingrich @IngrahamAngle @brithume @JesseBWatters… -

Il candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti,O'Rouke si impegna a non accettaredalle società petrolifere, del gas e del carbone. Il giovane candidato texano ha reso noto di aver restituito i finanziamenti che non rispettano l'impegno contro ilegati ai carburanti fossili, "per proteggere il clima, la saliute e la democrazia". Tra gli altri candidati democratici che hanno firmato il "No Fossil Fuel Money Pledge", Bernie Sanders ed Elizabeth Warren.(Di giovedì 2 maggio 2019)