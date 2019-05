Uomini e Donne | arriva una segnalazione su Natalia | la rivelazione di Klaudia VIDEO

Andrea Zelletta fa una gaffe con Giorgia e sbotta a Uomini e Donne : Uomini e Donne, Andrea Zelletta: l’errore con Giorgia fa discutere E’ appena finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E anche stavolta a finire nell’occhio del ciclone è stato il tronista Andrea Zelletta. Il motivo? Ha discusso praticamente con tutte le corteggiatrici in studio. Ma non è finita qua perchè il tronista, discutendo con Giorgia, si è confuso chiamandola Klaudia. Una gaffe che ha fatto molto ...

Diretta Uomini e Donne : per Natalia Paragoni arriva una segnalazione : Primo appuntamento con il Trono Classico di Uomini e Donne, che come di consuetudine si aprirà con il trono "tormentato" di Andrea Zelletta. Prima di scoprire tutti i dettagli, vediamo insieme qualche anticipazione pubblicata dal portale ufficiale del programma Witty....Continua a leggere

Uomini e Donne - Pamela e Stefano progetti futuro : “Sogniamo una figlia” : Uomini e Donne, la storia d’amore di Pamela e Stefano fuori il programma va a gonfie vele. Pronti alle nozze? La storia d’amore tra Pamela Barretta e Stefano Torrese del Trono Over di Uomini e Donne, il celebre programma di Maria De Filippi, va a gonfie vele. A darne notizia è il Magazine della trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne, Pamela e Stefano progetti futuro: “Sogniamo una figlia” proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne oggi : una segnalazione su Natalia per Andrea : oggi Uomini e Donne: Andrea bacia tutte, la segnalazione su Natalia oggi il Trono Classico di Uomini e Donne parte con Andrea. Il giovane originario di Taranto ha portato in esterna Natalia, Klaudia e Muriel. Maria De Filippi fa vedere un video riassuntivo della precedente puntata e poi passa alle nuove uscite del tronista. Si […] L'articolo Uomini e Donne oggi: una segnalazione su Natalia per Andrea proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne - sospetti al trono over : Simona e Stefano forse erano d'accordo : Nella puntata del trono over di Uomini e Donne, andata in onda lo scorso 30 aprile, abbiamo assistito all'abbandono del programma da parte di Simona, seguita subito dopo dal cavaliere Stefano. I due, al centro di una bufera, dopo una segnalazione sul cavaliere, con il loro atteggiamento non hanno fatto altro che alimentare i dubbi su un loro presunto accordo per restare nel programma di Maria De Filippi, allo scopo di ottenere visibilità. Le ...

Uomini e Donne : arriva una segnalazione su Natalia - Andrea furioso : Andrea Zelletta bacia Natalia Paragoni a Uomini e Donne oggi Emozioni altalenanti a Uomini e Donne. Maria De Filippi tornerà in onda oggi pomeriggio su Canale5 con il Trono Classico. Andrea Zelletta sarà il protagonista della puntata del giovedì del dating show dell’ammiraglia Mediaset ma dovrà fare i conti con novità inaspettate. Il tronista troverà l’intesa con con Natalia Paragoni, dopo le liti furibonde delle scorse puntate, e ...

Tarquinia- Salvini a fianco di Giulivi : "Questo governo ha rimesso al centro della sua politica le donne e gli Uomini. Con noi sapete cosa scegliete" : Tarquinia - Una folla di gente ha atteso l'arrivo del vicepremier Matteo Salvini nella cittadina tirrenica per sostenere il candidato alle prossime amministrative, Alessandro Giulivi. E' lui stesso a ...

Anticipazioni Uomini e donne : Angela piange per Daffrè ma poi corre a riprenderselo : Nella registrazione del Trono Classico di Uomini e donne del 29 aprile, Angela Nasti era apparsa visibilmente delusa per l'assenza di Luca Daffrè. Quest'ultimo aveva deciso di non presentarsi in seguito al litigio avvenuto nei camerini e la mancata reazione di lei che non lo aveva raggiunto a Milano come lui avrebbe desiderato. La questione aveva avuto degli esiti inattesi dato che la tronista napoletana aveva pianto durante la registrazione, ...

Anticipazioni Uomini e donne - puntata odierna : segnalazione su Natalia - Andrea infastidito : Dopo le tre puntate di Uomini e donne dedicate al Trono Over, oggi 2 maggio scenderà in campo il Trono Classico con le vicende dei tronisti Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglia. Il portale Witty Tv ha diffuso un video di Anticipazioni in merito a quanto andrà in onda questo pomeriggio e relativo alla registrazione effettuata lo scorso 15 aprile presso gli studi Elios di Roma. Ampio spazio verrà dedicato soprattutto ad Andrea e alle ...

Uomini e Donne - Luca Daffrè si confessa su Angela : “Mi sento cambiato” : Uomini e Donne, Luca Daffrè spiega cosa prova nei confronti di Angela Nasti Luca Daffrè, corteggiatore di Angela Nasti a Uomini e Donne, si confessa in un’intervista per il settimanale Uomini e Donne Magazine. Le parole del giovane, facciamo presente, sono antecedenti all’ultima registrazione del Trono Classico, durante la quale non si è presentato in […] L'articolo Uomini e Donne, Luca Daffrè si confessa su Angela: “Mi ...

Uomini e Donne oggi va in onda : la furia di Tina contro Simona : Uomini e Donne anticipazioni Trono Over: cosa va in onda oggi mercoledì 1 maggio 2019 oggi mercoledì 1 maggio 2019 la programmazione di Uomini e Donne non verrà sospesa. Alle 14.45, come tutti i giorni, su Canale 5 andrà in onda il Trono Over. Ieri in puntata abbiamo assistito ad un accesa lite tra Armando […] L'articolo Uomini e Donne oggi va in onda: la furia di Tina contro Simona proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Uomini e donne - oggi : sospetti su Riccardo - Gemma si scontra con Rocco : Non c'è pausa nella programmazione di Uomini e donne che tornerà anche oggi 1° maggio con il Trono Over. Dopo i positivi ascolti della puntata del 25 aprile, infatti, Mediaset ha deciso di rinnovare la programmazione nel mese festivo, evitando così la sospensione che sempre in passato aveva caratterizzato il dating show. Questo pomeriggio si ripartirà dalla terza parte della registrazione effettuata lo scorso 24 aprile e più precisamente dal ...

Uomini e Donne - Angela Nasti. Parla Mattia Marciano : “Ho sofferto” : Angela Nasti di Uomini e Donne. Mattia Marciano confessa: “Mi ha fatto soffrire” Si è raccontato in una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero di DiPiùTv l’ex tronista di Uomini e Donne Mattia Marciano, con la quale ha Parlato di Angela Nasti, attuale tronista del popolarissimo dating show condotto da Maria De Filippi. Io e Angela ci siamo amati molto e ho sofferto per lei anche di recente, motivo ...

Uomini e Donne Trono Over - il gesto che spiazza - Stefano e Simona abbandonano : Uomini e Donne Trono Over, Stefano e Simona abbandonano la trasmissione Molto spesso si sottovaluta la figura degli opinionisti di Uomini e Donne: non solo sono chiamati a dire la loro sulle vicende sentimentali dei tronisti del Trono Classico e delle dame e dei cavaieri del Trono Over, ma soprattutto sono chiamati a smascherare gli altarini che … Continue reading Uomini e Donne Trono Over, il gesto che spiazza, Stefano e Simona ...