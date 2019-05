Una Vita | anticipazioni fino all' 11 maggio | Iñigo bacia Leonor

Blastingnews

(Di giovedì 2 maggio 2019) Ledella nota soap opera Una, inerenti gli episodi che verranno trasmessi da domenica 5 a sabato 11, riservano molte curiosità per i tanti fan che seguono la serie spagnola. Nelle prossime puntate, Jaime annuncerà a Blanca che Diego è affranto per aver ingannato Samuel e le rivelerà che suo figlio non desidera più stare insieme a lei. Poi Blanca, notevolmente sconvolta per la notizia, andrà a chiedere spiegazioni a Diego. Quest'ultimo confermerà alla donna le stesse informazioni già ricevute da Jaime. Nel frattempo Jacinto non troverà l'amore neanche con Marcelina e per tale motivo deciderà di tornare nel suo villaggio. Poi Ursula sarà attratta dalle ambigue feste svolte a La Deliciosa. In seguito, nel corso di un evento di beneficenza nell'abitazione di Zavala, Arturo scoprirà Silvia mentre cerca di rovistare tra i documenti del generale.e Flora ...

TeresaBellanova : L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. Parole preziosissime che meritano rispetto. In tutta la… - AndreaBocelli : È dignità, è priorità, è libertà: opportunità in grado di tornire di senso una vita, mezzo di realizzazione persona… - NicolaMorra63 : #1maggio #festadeilavoratori come non pensar alle tante, troppe morti sul lavoro causate da una civiltà in cui si a… -