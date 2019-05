Un posto al sole | trame 6-10 maggio | una nuova minaccia per Angela

Un posto al sole : FERRI schiacciato dai sensi di colpa - perché? Anticipazioni : Ci siamo quasi: tra venerdì 3 e lunedì 6 maggio, a Un posto al sole sarà svelata la verità sulla vicenda misteriosa che sta tanto incuriosendo i fan della soap e che vede in qualche modo protagonista Tommaso Sartori, assente dai teleschermi da ben quattro anni! A Roberto FERRI (Riccardo Polizzy Carbonelli), nelle scorse settimane, è arrivata una lettera che segnalava il rapimento di Tommaso, mentre i fan di Upas hanno visto qualcuno (il volto ...

Un posto al sole - trame giovedì 2 : Filippo e Roberto faticheranno a fare passi avanti : Oggi, "Un posto al sole" non è andato in onda per lasciare lo spazio al concertone del Primo maggio, ma giovedì 2 verrà trasmessa una puntata doppia che darà molte risposte sulla vicenda del rapimento di Tommaso. L'episodio del 30 aprile si era concluso con un bacio appassionato tra Vittorio (Amato Alessandro D'Auria) e Alex (Maria Maurigi), mentre Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Filippo (Michelangelo Tommaso) erano appena giunti ...

Un posto al Sole Anticipazioni 2 maggio 2019 : Vittorio riconquisterà il cuore di Alex? : Vittorio cerca di far capire ad Alex che i suoi sentimenti per lei sono sinceri mentre Serena è in pena per Roberto e Filippo.

Un posto al sole : Patrizio Rispo pubblica una foto con la new entry Ludovica Nasti : La longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda sul piccolo schermo dal 21 ottobre 1996, riesce sempre a regalare delle sorprese inaspettate ai milioni di telespettatori italiani che, nel corso delle stagioni, fanno i conti con l'arrivo di new entry. Dovrebbe essere giunto il momento dell'arrivo di una giovane attrice, come Ludovica Nasti che si è fatta conoscere al grande pubblico per l'interpretazione magistrale nella fiction ...

Un posto al sole oggi non va in onda : ecco per quale motivo : Un posto al sole si ferma in vista dell’1 maggio Un posto al sole. In occasione della festa dell’1 maggio, la soap di Rai tre si ferma. Ma ecco quali sono le vicende che restano ancora da risolvere e tengono i tantissimi telespettatori col fiato sospeso. Nelle ultime settimane abbiamo avuto modo di assistere alla […] L'articolo Un posto al sole oggi non va in onda: ecco per quale motivo proviene da Gossip e Tv.

Un posto al sole - trame al 10 maggio : Cinzia in rovina - Mimmo deluso da Rossella : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la longeva soap opera in onda su Rai Tre. Le anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio svelano che Mimmo rimarrà deluso dal rifiuto di Rossella mentre Cinzia sarà in gravi difficoltà economiche. Infine il pugile Ciro salverà la vita di Giulia, aggredita da Costantin. Rossella rifiuta Mimmo Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti gli episodi in onda da ...

Un posto al sole - spoiler del 2 maggio : Serena in ansia per il marito : Proseguono le vicende dei protagonisti della longeva soap opera di Rai tre, 'Un posto al sole', in onda dal 21 ottobre 1996 e capace di tenere incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori italiani, alle prese con dei cambiamenti inaspettati nella vita dei protagonisti. La concentrazione viene posta intorno alla decisione di Filippo e Roberto, che hanno deciso di lasciare la città di Napoli per partire alla volta del Messico, con ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni doppia puntata di giovedì 2 maggio 2019 : anticipazioni puntata 5243 e 5244 di Un POSTO al SOLE in onda giovedì 2 maggio 2019: Mentre Serena (Miriam Candurro) è sempre più in ansia per il marito, Filippo (Michelangelo Tommaso) e Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) non sembrano fare molti passi avanti, ma le cose a un certo punto potrebbero avere una svolta del tutto inattesa. Mentre Guido (Germano Bellavia) tenta di capire a cosa sia dovuto il cattivo umore del figlio Vittorio (Amato ...

Un posto al Sole Anticipazioni 30 aprile 2019 : Alex ha trovato un nuovo amore? : Fausto non molla la presa su Alex e continua con il suo corteggiamento. Vittorio è però geloso e cercherà sicuramente di fare qualcosa.

Beautiful - Il Segreto e Un posto al Sole : non vanno in onda mercoledì 1 maggio : Per la Festa del Lavoro le soap subiscono un cambio di programmazione. Salta l'appuntamento con Beautiful, Una Vita, Il Segreto e Upas che riprendono regolarmente giovedì 2 maggio.

Un posto al sole - trame prossima settimana : Roberto vittima dei sensi di colpa : Le vicende di Un posto al sole nelle prossime settimane saranno incentrare in particolare sul presunto rapimento di Tommaso, ma ci sarà spazio anche per altre storyline. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 6 al 10 maggio, rivelano che Costantin seguirà Angela con la chiara intenzione di aggredirla. Filippo e Roberto faranno passi avanti nella vicenda di Tommaso ed arriveranno a conoscere la verità. Ferri, in seguito alla scoperta verrà ...

UN posto AL SOLE - anticipazioni e trame dal 6 al 10 maggio 2019 : anticipazioni settimanali puntate Un POSTO al SOLE da lunedì 6 a venerdì 10 maggio 2019: Filippo e Roberto apprendono tutta la verità su Tommaso. Michele invita a cena il professor Scaglione per esprimergli la propria solidarietà. Mimmo continua a cercare di rivedere Rossella. Guido riceve la visita di Cinzia che, nonostante le pressanti richieste di Del Bue, si rifiuta di pagargli l’affitto di casa… Roberto, schiacciato dai sensi di ...

Un posto al sole - anticipazioni dal 6 al 10 maggio : Mimmo torna cattivo : Le puntate di Un posto al sole che andranno in onda la prossima settimana chiariranno molti lati oscuri sul personaggio di Tommaso, si soffermeranno su una tragedia che sfiorerà Angela, ma sarà dato molto spazio anche alla storyline che vede protagonisti Mimmo e Rossella. Ovviamente, anche se in misura minore, sarà dato molto spazio anche a tutti gli altri personaggi e tra le altre cose ci sarà il ritorno di Patrizio. Di seguito l'analisi ...

Un posto al sole : Clara - la governante dei Viscardi - potrebbe essere una spia per Alberto : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea “un Posto al sole”. Nel corso delle scorse puntate, è emerso un personaggio che fino a poco tempo fa era solo uno appartenente al contorno della soap: Clara, la bellissima e sensuale cameriera di casa Viscardi. La donna, interpretata dalla giovane Imma Pirone, nelle puntate che andranno in onda nei prossimi giorni, avrà modo di emergere sempre di più acquisendo un ...