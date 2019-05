Un mare di rifiuti da raccogliere | riparte Fondali Puliti 2019

Rifiuti plastici in mare - pescatori Fiumicino ne raccolgono 1 tonnellata : In sole 4 settimane dalle reti dei pescatori di Fiumicino, ad una distanza compresa tra 3 e 14 miglia dalla costa e dai 16 ai 120 metri di fondale

“Fishing for litter” a Fiumicino : in un mese raccolta una tonnellata di rifiuti in mare : Regione Lazio, Corepla e Arpa Lazio presentano i primi risultati dell’attività di “Fishing for litter” a Fiumicino, realizzata nell’ambito del protocollo di intesa per ridurre il fenomeno della plastica in mare nel litorale laziale e migliorare le performance ambientali Si è tenuta nel pomeriggio la presentazione dei primi dati relativi al progetto sperimentale di raccolta dei rifiuti plastici che ha visto protagonisti i pescatori di Fiumicino ...

A pesca di rifiuti : nel Golfo di Napoli la legge Salvamare è già realtà : Un pescato abbondante, ricco però di plastica e tanti altri rifiuti. La legge Salvamare è già attiva da diversi mesi nel Golfo di Napoli. I pescatori della penisola sorrentina e di Ischia e Procida si sono già attivati, anticipando di qualche mese la legge (che permette ai pescatori di portare rifiuti a terra senza incorrere in sanzioni), approvata dieci giorni fa su proposta del Ministro dell’Ambiente Costa. Nei mesi invernali numerose ...

CASTELLAMmare DEL GOLFO - Rifiuti : domani - sabato 13 aprile - non sarà raccolto l'organico. : "Il servizio riprenderà lunedì 15 aprile" sabato 13 aprile non saranno raccolti i Rifiuti organici ed il servizio riprenderà regolarmente da lunedì 15 aprile. Lo rende noto il sindaco Nicola Rizzo che ...

mare : sulle spiagge italiane oltre 770 rifiuti ogni 100 metri - l’80% è di plastica : “In fondo al Mare ci sono buste, bottiglie, contenitori per alimenti e attrezzi da pesca. Con la legge SalvaMare contiamo di dare un contributo a risolvere questa emergenza. Non è possibile che su 150 tartarughe morte spiaggiate, i ricercatori ci dicano che tre su quattro presentano plastica nel corpo“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in occasione della Giornata del Mare e della cultura marina, ...

La surfista prova a nuotare ma è circondata da un mare di plastica - così raccoglie i rifiuti sulla tavola : l’effetto è terribile : “La peggiore sessione di surf della mia vita. C’era plastica ovunque, con una bottiglia di vetro alla fine”. La surfista inglese Rebecca Gillmore, da tempo impegnata contro l’inquinamento dei mari, ha pubblicato una serie di video dalle acque che circondano Bali, in Indonesia, per dimostrare quanto il comportamento dell’uomo stia danneggiando l’ambiente: “Ma perché lo fate?” ha scritto ...

Giornata del mare : dai rifiuti una serie di incontri per sensibilizzare sul tema : In occasione della Giornata del mare, l’11 aprile il Sottosegretario all’Ambiente Salvatore Micillo, insieme al Presidente dell’ISPRA e del SNPA Stefano Laporta e al Direttore Generale della Direzione Protezione della Natura e del mare del MATTM Maria Carmela Giarratano, lancia la campagna sul mare e per il mare #IOSONOmare, una serie di incontri per sensibilizzare sul tema mare, rendendo disponibili a tutti i cittadini i risultati del ...

Plastica - approvato il disegno di legge Salvamare : pescatori potranno portare a terra i rifiuti finiti nelle reti - SCHEDA : Il ddl ha infatti come obiettivo la promozione del recupero dei rifiuti in mare per l'economia circolare. Il testo ha avuto il via libera unanime dal Consiglio dei ministri e dovrebbe approdare in ...

Plastica - approvato il disegno di legge Salvamare : pescatori potranno portare a terra i rifiuti finiti nelle reti – SCHEDA : C’è anche il disegno di legge Salvamare tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri di giovedì 4 marzo. I pescatori diventano così “spazzini” del mare: potranno infatti portare a terra, senza più il timore di essere accusati di traffico di rifiuti, la Plastica finita accidentalmente nelle loro reti. Il ddl ha infatti come obiettivo la promozione del recupero dei rifiuti in mare per l’economia circolare. Il testo ha ...

Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare : il “Salvamare” in 5 punti : E’ atteso oggi in Cdm il disegno di legge ‘Promozione del recupero dei rifiuti in mare e per l’economia circolare’, la cosiddetta Salvamare. Una iniziativa contro l’inquinamento marino da plastiche. Ecco i contenuti della norma in cinque punti: – I pescatori potranno portare a terra la plastica accidentalmente finita nelle reti. Quei rifiuti sono equiparati a quelli prodotti dalle navi. – Si tratta di ...

Po d’Amare - 8 big bags di rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Otto ‘big bags‘ pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto ‘Il Po d’AMare‘, iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più grande fiume italiano sono stati, infatti, intercettati da barriere galleggianti prima di arrivare al mare Adriatico e avviati al riciclo grazie al ...

Po d'Amare - 8 big bags di rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Roma, 26 mar. (AdnKronos) - Otto 'big bags' pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto 'Il Po d'AMare', iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più gr

Po d'Amare - 8 big bags di rifiuti e 92 kg di plastica avviata a riciclo : Roma, 26 mar. (AdnKronos) - Otto 'big bags' pieni di rifiuti e circa 92 kg di plastica avviata completamente a riciclo sono il risultato del progetto 'Il Po d'AMare', iniziativa contro il marine litter realizzata sul fiume Po per circa 4 mesi, tra luglio e novembre 2018. I rifiuti portati dal più gr

CASTELLAMmare DEL GOLFO - Rifiuti : riprende la raccolta dell´organico. : Il sindaco: "Monitoriamo la situazione perché si torni al conferimento regolare" riprende domani, martedì 26 marzo, la raccolta dei Rifiuti organici che era stata sospesa a causa della chiusura della ...