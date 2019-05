Un disegno di legge approvato alla Camera vuole eliminate le note sul registro

Cannabis libera - arriva disegno di legge del M5S : si potranno coltivare fino a tre : Il senatore del M5S Matteo Mantero ha depositato un disegno di legge in Senato per consentire la coltivazione di 3 piante e la detenzione di 15 grammi in casa e… L'articolo Cannabis libera, arriva disegno di legge del M5S: si potranno coltivare fino a tre proviene da Essere-Informati.it.

Il Senato ha approvato un disegno di legge per la donazione del corpo post mortem : L'aula del Senato ha approvato all'unanimità con 220 sì e un astenuto il ddl che contiene norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ...

Il Senato ha approvato un disegno di legge per la donazione del corpo post mortem : L'aula del Senato ha approvato all'unanimità con 220 sì e un astenuto il ddl che contiene norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio, formazione e di ricerca scientifica. Il provvedimento adesso passa all'esame dell'aula della Camera per il via libera definitivo.

Bullismo - il disegno di legge M5s : corsi per i genitori e un numero verde per denunciare : Norme più stringenti contro i bulli, obbligo di segnalazione alla Procura per i minorenni per i dirigenti, corsi per i genitori dei ragazzi violenti e un numero verde nazionale. Sono queste alcune delle proposte contenute nel disegno di legge a prima firma dell’onorevole Devis Dori dei 5Stelle. Una serie di provvedimenti che saranno presto al vaglio della Camera dei deputati. L’intenzione del movimento è quella di non stravolgere la legge 71 del ...

F1 Monza - c'è il disegno di legge : 50 milioni in 5 anni - : ... nonché azionista SIAS, la società che gestisce l'impianto monzese, Angelo Sticchi Damiani da Expo Move a Firenze, come riporta La Gazzetta dello Sport : " Abbiamo bisogno di circa 100 milioni di ...

“Salvamare” - approvato il disegno di legge : ecco perché potrebbe essere una grande vittoria per l’ambiente : “Con la #SalvaMare si inizia (si perché e’ solo l’inizio) a ripulire il mare dalla plastica“. E’ quanto si legge sul profilo Facebook del ministro dell’Ambiente Sergio Costa, che spiega come funzionerà il disegno di legge approvato ieri sera in Consiglio dei ministri. “Iniziamo a ripulire il mare dalla plastica e lo facciamo con degli alleati eccezionali – premette Costa – dei ...

Plastica - approvato il disegno di legge Salvamare : pescatori potranno portare a terra i rifiuti finiti nelle reti - SCHEDA : Il ddl ha infatti come obiettivo la promozione del recupero dei rifiuti in mare per l'economia circolare. Il testo ha avuto il via libera unanime dal Consiglio dei ministri e dovrebbe approdare in ...

Plastica - approvato il disegno di legge Salvamare : pescatori potranno portare a terra i rifiuti finiti nelle reti – SCHEDA : C’è anche il disegno di legge Salvamare tra i provvedimenti approvati dal Consiglio dei Ministri di giovedì 4 marzo. I pescatori diventano così “spazzini” del mare: potranno infatti portare a terra, senza più il timore di essere accusati di traffico di rifiuti, la Plastica finita accidentalmente nelle loro reti. Il ddl ha infatti come obiettivo la promozione del recupero dei rifiuti in mare per l’economia circolare. Il testo ha ...

L’Assemblea della Camera ha approvato un disegno di legge - presentato dal Governo e modificato dalla Commissione Giustizia (AC. 1455-A) - volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale. : via L’Assemblea della Camera ha approvato un disegno di legge, presentato dal Governo e modificato dalla Commissione Giustizia (AC. 1455-A), volto a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale.

Castrazione chimica - Bongiorno : 'Non è nel contratto - la Lega presenterà un suo disegno di legge' : 'La Castrazione chimica non è nel contratto di governo ma la Lega, indipendentemente dai 5 Stelle, presenterà su questo un suo disegno di legge'. Così la ministra Giulia Bongiorno che poi spiega: 'Non ...

La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge “Codice rosso” : La Camera dei Deputati ha approvato il disegno di legge “Codice rosso” con 380 voti favorevoli e nessun contrario: gli astenuti sono stati 92 (del PD e LeU). Il testo passa ora al Senato. Il disegno di legge “Codice rosso”

Codice rosso - la Camera approva il disegno di legge : ora passa al Senato : Il disegno di legge denominato 'Codice rosso', contro la violenza domestica di genere, è stato approvato dalla Camera: ora passa all'esame del Senato. Nel testo è contenuta anche la norma sul revenge porn. Hanno votato a favore della legge tutti i deputati fatta eccezione per quelli di Pd e Leu che si sono astenuti definendo il provvedimento un'occasione mancata.Continua a leggere

Il disegno di legge Pillon è nel Contratto di governo Lega-M5s? : In questo modo non c'è più una cifra complessiva che dovrebbe coprire tutte le spese, ma una somma di singole cifre, cibo, spese scolastiche, sport, musica e così via, che vengono ripartite tra i ...

FederlegnoArredo : bene il disegno di legge con misure fiscali a sostegno dell'economia circolare : ... anche alla luce degli emendamenti presentati in sede di trattazione in Commissione che prevedono importanti misure fiscali a sostegno dell' economia circolare , come il credito di imposta per l'...