Un arresto a seguito operazione ‘Stazioni sicure’ all’interno scali ferroviari

Judgment : in seguito all'arresto dell'attore Pierre Taki arriva un aggiornamento di Sega sull'uscita occidentale : Non molto tempo, vi avevamo riportato la vicenda che aveva per protagonista l'attore Pierre Taki, che ha interpretato uno dei personaggi di Judgment. Il doppiatore è stato arrestato per uso e possesso di cocaina e Sega doveva decidere come procedere per l'uscita occidentale del gioco.In seguito all'arresto, la compagnia ha interrotto le distribuzioni e le vendite digitali in Giappone e ora, con un aggiornamento, abbiamo scoperto come agirà Sega ...