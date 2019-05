Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 19 | 10

Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione in questo giovedì 2 maggio in studio Giuliano Ferrara Le province sono uno spreco inutile male anzi Diamante per farle ritornare così Luigi Di Maio presentando il programma europeo del MoVimento 5 Stelle chi le vuole si trovi un altro alleato Siri dichiara il movimento non arretra sulla questione morale per la ministra della pubblica amministrazione Giulia Bongiorno Le province sono in una ...

Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il primo appuntamento della visita di Matteo Salvini in Ungheria il muro anti migranti da subito al confine con la Serbia appena sbarcato dall’aereo il vicepremier e Ministro dell’Interno è stato fatto salire su un elicottero per raggiungere Grazie il paese alla frontiera dove lo attendeva il premier ungherese Viktor orban Vogliamo ...

Meghan Markle : parto Royal Baby già avvenuto? Le Ultime notizie : Meghan Markle: parto Royal Baby già avvenuto? Le ultime notizie Il Royal Baby nato dall’unione tra Meghan Markle e il principe Harry è già venuto alla luce, sì o no? Secondo diverse voci il parto sarebbe già avvenuto. Altre fonti, invece, affermano che le fasi del travaglio stanno per iniziare. Tuttavia, sono numerosi gli indizi citati dai media che avallano la prima ipotesi, ovvero che il figlio (o la figlia) del principe Harry e di Meghan ...

Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella che si trova in visita in Francia per le celebrazioni del cinquecentesimo anniversario della morte di Leonardo Da Vinci è arrivato a Notre Dame per una visita alla passata dall’incendio del 15 aprile scorso con il capo dello Stato il ministro della cultura francese i pompieri Parigini che hanno salvato ...

Scuola - stipendi docenti Ultime Notizie : Bussetti prepara il ‘terreno’ - ecco le sue parole : Se ne parlerà al tavolo tecnico del prossimo 20 maggio, proprio a ridosso della consultazione elettorale per le europee: stiamo parlando del primo step per il rinnovo di contratto e del conseguente aumento stipendiale per il personale docente e Ata. Un calendario fitto di impegni, quello del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, impegni che porteranno il Governo alla prova del nove elettorale, quella che dovrà rivelarci se il ...

Ultime Notizie Roma del 02-05-2019 ore 10 : 10 : Roma Daily News radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitali studio esplode lo scontro tra Stati Uniti e Russia Mentre continua a salire la tensione nelle strade in Venezuela la crisi nel paese latinoamericano in è stato un vero e proprio Braccio di Ferro fra Washington e Mosca con accuse reciproche minacce Tony da guerra fredda in Venezuela è stato teatro di due imponenti mobilitazione a favore e contro il ...

