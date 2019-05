Ue | Juncker | “La Germania si lamenta dell’Italia | ma ha violato patto di stabilità 18

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) “I tedeschi amanorsi degli italiani, ma anche loro hannoildi18 volte – le ho contate – e continuano a farlo”. Il presidente della Commissione europea Jean-Claudein un’intervista al giornale tedesco Handelsblatt ha parlato così dellae dei rapporti con l’Italia nell’ambito dell’Unione europea. “E’ vero che debito e deficit sono scesi in, ma lanon ha ancora messo sotto controllo il suo surplus. Ma il problema chiave per gli europei non è questo. Non ci amiamo, abbiamo perso la nostra libido collettiva“.Alle domande sull’eurozona e i rapporti con le banche tedesche, ha replicato: “Come vanno le cose con le banche tedesche? Non avvengono neppure le fusioni più piccole. Non voglio parlare della fusione di Deutsche Bank e Commerzbank, ma nessuno ...

