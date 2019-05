Tribù - Europa 19 | Fabio Vitale a Blogo | Diamo voce ai politici | dettando temi e

Tribù - Europa 19 - il nuovo spazio Sky TG24 dedicato alle elezioni europee : Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in tribù che si incontrano e si scontrano. “Tribù – Europa 19”, l’approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, al via giovedì 2 maggio alle 20.20, racconta l'Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio, che saranno decisive in...

Tribù – Europa 19 - parte il 2 maggio l’approfondimento di Sky per le elezioni euroepee : Sovranisti ed europeisti, liberal e conservatori, pro euro e anti euro: i popoli europei sono sempre più divisi in Tribù che si incontrano e si scontrano. Tribù – Europa 19, l’approfondimento di Sky TG24 condotto da Fabio Vitale, al via giovedì 2 maggio alle 20.20, racconta l’Italia che si avvicina alle elezioni del 26 maggio, che saranno decisive in un’Europa mai così divisa. Il programma sarà in onda tutti i giorni dal martedì al venerdì ...