Travolto da blocco di cemento | morto operaio nel piacentino

Piacenza - morto operaio Travolto da blocco di cemento - : Il muratore stava lavorando su un ponteggio in un'azienda agricola a Cortemaggiore: una trave si è staccata schiacciandogli il torace

Vicenza - bimbo 14 mesi Travolto da camion : grave/ Autista fuggiva da posto di blocco : Vicenza, bimbo di 14 mesi travolto da camion in fuga da posto di blocco. Il piccolo, che era nel passeggino, è in ospedale in gravissime condizioni