Tragedia di Superga | Belotti e Cairo ricordano il Grande Torino FOTO ...

70 anni dalla Tragedia di Superga : l’omaggio di Focus al “Grande Torino” : Il 4 maggio non può essere considerato un giorno come tutti gli altri per ogni appassionato di sport, ma quest’anno la data avrà un’importanza ancora più forte: sabato, infatti, ricorre il 70esimo anniversario dalla tragedia di Superga e “Focus” ha deciso di rendere omaggio al “Grande Torino” con una serata-evento in onda sabato 4 maggio, […] L'articolo 70 anni dalla tragedia di Superga: l’omaggio di Focus al ...