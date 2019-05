Torino | per Rincon derby da ex con lo spirito Toro | La meta è in vista

Torino - niente cittadinanza onoraria per Mimmo Lucano : A Torino i grillini negano la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano . Secondo le intenzioni della sinistra radicale il sindaco di Riace, paladino dell'immigrazione incontrollata, avrebbe dovuto ...

Rai3 : “Passato e presente” - Superga - la fine del Grande Torino : Il professor Paolo Colombo e Paolo Mieli ripercorrono la storia del Grande Torino a “Passato e Presente“, il programma di Rai Cultura in onda venerdì 3 maggio alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia. Sono le 17.04 del 4 maggio 1949. L’aereo con a bordo il Grande Torino si schianta sulla collina della Basilica di Superga. Scompare l’intera squadra. Una tragedia, che colpisce al cuore non solo la città di ...

Beatrice Rana suona con l'Orchestra Rai - Il Grande Torino minuto per minuto : PIEMONTE SHARE FESTIVAL Toolbox Via Agostino da Montefeltro 2 Dalle 18.30 Con la direzione artistica di Bruce Sterling si apre oggi il programma dell'edizione 2019, la quattordicesima, dello 'Share ...

Alla Torino Mini Maker Faire : oltre 100 invenzioni e un dronodromo all'aperto. : L'economia circolare, l'ecosostenibilità e il diritto Alla riparabilità dei device elettronici sono tra i temi centrali dell'edizione 2019. Saranno presenti all'evento Ugo VAllauri, co-fondatore di ...

Il Garante Andrea Nobili al Salone del Libro di Torino con due progetti per i penitenziari marchigiani : 30/04/2019 - Due progetti che coniugano cultura e mondo carcerario. Saranno presentati dal Garante regionale dei diritti al Salone del Libro di Torino, in calendario dal 9 al 13 maggio, presso lo stand delle Marche, quest'anno "regione ospite" della ...

Torino - scontri No Tav-Pd nel corteo per la Festa del lavoro : La polizia ha bloccato, con una carica e manganellate, un gruppo di contestatori dell'alta velocità che da Piazza Vittorio stava cercando di raggiungere la testa del corteo

No Tav in piazza a Torino per il primo maggio - il corteo invade le strade del capoluogo piemontese : (Agenzia Vista) Torino, 01 maggio 2019No Tav in piazza a Torino per il primo maggio, il corteo invade le strade del capoluogo piemonteseSono migliaia di No Tav scesi in piazza a Torino in occasione della festa dei lavoratori. Al corteo ci sono stati diversi momenti di tensione, la polizia ha effettuato delle cariche di alleggerimento per dissuadere i manifestanti dal raggiungere piazza San Carlo. fonte Facebook_No Tav InfoFonte: Agenzia Vista / ...

Juve-Torino - tutto quello che c'è da sapere sul Derby della Mole : Dov'è possibile guardare Juventus-Torino? La partita tra Juventus e Torino sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Sky Sport Serie A su fibra, satellite e digitale terrestre. Quanti sono i ...

Lavinia Flavia Cassaro Torino - confermato il licenziamento per la maestra che augurò la morte ai poliziotti - : Il mondo della cronaca italiana torna a concentrarsi sulla maestra che nel 2018, protagonista della...

Cairo : "Superga è dolore e amore. Il Grande Torino la squadra di tutta Italia" : Andrea Di Caro, vicedirettore della Gazzetta dello Sport, in uno speciale dedicato a quel Grande Torino, ha intervistato il presidente Urbano Cairo. Il presidente del Torino, Urbano Cairo. Lapresse ...

Rai Storia : speciale sul Grande Torino a 70 anni dalla tragedia di Superga [INFO E DETTAGLI] : A 70 anni dalla tragedia di Superga, andrà in onda il documentario “Grande Torino“, mercoledì 1 maggio alle 21.10 su Rai Storia. La squadra del Grande Torino rimase vittima della sciagura aerea, il 4 maggio 1949. L’imbattibile squadra granata aveva vinto tre campionati di fila, dal 1946 al 1948, macinando record e fornendo l’ossatura alla Nazionale italiana, valorizzando campioni come Virgilio Maroso, Guglielmo ...