Torino | Mazzarri | ' Pari nel derby? Non firmo Punto al massimo'

Juve-Torino - Mazzarri in conferenza annuncia qualche defezione di troppo : “Il Derby é il Derby. Noi non siamo una squadra che verrà sottovalutata dalla Juventus. È una squadra fortissima e giocheranno al massimo. Chiellini é un giocatore per loro fondamentale. Se avesse giocato contro l’Ajax magari sarebbe andata diversamente. Domani ci sarà e questo é una dimostrazione che loro giocheranno al massimo”. Sono le dichiarazioni di Walter Mazzarri, allenatore del Torino, alla vigilia del derby ...

Convocati Torino - Iago Falque salta la Juve : gli uomini scelti da Mazzarri : Il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha convocato 19 giocatori per il derby di domani sera in casa della Juventus. Oltre allo squalificato Moretti e all’indisponibile Djidji, non convocato Iago Falque per il riacutizzarsi del dolore al ginocchio sinistro. Questa la lista. Portieri: Ichazo, Rosati, Sirigu. Difensori: Aina, Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Nkoulou, Singo. Centrocampisti: Baselli, Berenguer, Lukic, Meite, ...

Juve Torino - la conferenza pre derby di Mazzarri LIVE : E' una ricorrenza importante non solo per il mondo granata, ma per tutta Italia - di ninocr 5 minuti fa Che settimana è stata? Una bella settimana, affrontiamo un'altra gara di alto di LIVEllo che ci ...

Juventus-Torino - arriva la sentenza del Giudice Sportivo per Mazzarri : Juventus-Torino – Il Derby è già iniziato, una partita speciale che per la città di Torino è quasi un evento. Nessuna squalifica per il tecnico del Torino. Walter Mazzarri, allenatore del Torino, sarà regolarmente in panchina per il derby di venerdì sera contro la Juventus. Il Giudice Sportivo, infatti, gli ha comminato solo una multa […] More

Torino - multa di 20mila euro a Mazzarri per proteste verso gli arbitri : Niente squalifica, quindi sarà in panchina per il derby contro la Juventus, ma per il teciico del Torino Walter Mazzarri è arrivata una multa dal Giudice Sportivo. All’allenatore dei granata è stata comminata una sanzione da 20mila euro “per avere, all’8º del secondo tempo, nonostante i ripetuti richiami, contestato l’operato arbitrale con grida e plateale gestualità, […] L'articolo Torino, multa di 20mila euro a Mazzarri per ...

Juve-Torino - Graziani : “la squadra di Mazzarri è da Champions” : “Il derby e’ una partita difficile, importantissima. La speranza e’ trovare una Juventus un po’ distaccata, ma non sara’ cosi’. Di certo il Toro ci arriva nel momento migliore, oggi e’ una squadra da Champions”. Sono le dichiarazioni dell’ex attaccante Ciccio Graziani, durante l’evento ‘Un campione per amico’, organizzato da Banca Generali. “Il Torino sta bene ...

Torino - i conti tornano anche per Mazzarri : «E ora un passo per volta» : Partiamo dalle gambe. «In certe partite possono tremare, soprattutto ai giocatori più giovani. Invece i nostri avevano idee, coraggio, nessuna paura. È merito loro che lo seguono e merito del nostro ...

Mazzarri : 'Il mio Torino è cresciuto tanto. Non ha più paura delle grandi' : Per il Torino è stata la vittoria della consapevolezza, i tre punti che oltre a prolungare il sogno Champions hanno certificato la nuova dimensione dei granata. 'Questa partita ci ha fatto capire che ...

Torino-Milan - Mazzarri : “Siamo stati superiori e abbiamo meritato di vincere” : Il tecnico del Torino Walter Mazzarri ha commentato la gara contro il Milan, ai microfoni di Radio Rai. L’allenatore granata analizza così la partita: “abbiamo meritato di vincere, siamo stati bravi contro una squadra he ha fatto di tutto per metterci in difficoltà. Il Milan ha grandi valori ma i ragazzi ci hanno dato una grande soddisfazione. Siamo stati superiori e meritavamo di vincere”. Poi uno sguardo al futuro: ...

Diretta Serie A : Torino - Milan Mazzarri e Gattuso giocano il tutto per tutto per l'Europa : Un vero e proprio spareggio quello che andrà in scena allo Stadio Olimpico Grande Torino tra Torino e Milan. Con il Milan che precede il Torino di sole 3 lunghezze, ma che ha visto perdere il quarto posto ai danni della Roma che ha nettamente battuto il Cagliari in casa e sembra essere in forma per lo sprint finale. Milan in piena crisi di gioco, ma soprattutto di risultati e reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, Torino che non perde dal 16 ...

Torino - Mazzarri : 'Iago sta bene. Milan? Non mi fido di loro' : Walter Mazzarri, 57 anni. Ansa 'Ma chi ce lo fa fare di pensare troppo lontano? Si vive il presente, e questo è un bellissimo momento'. In questa frase c'è tutta la filosofia di Walter Mazzarri e la ...

Torino-Milan - Mazzarri : “non mi fido dei rossoneri” - le news di formazione : “Il Milan e’ una squadra forte e importante: sono sicuro che domani vorranno fare la partita della vita. Sara’ una grande sfida, avremo bisogno del nostro pubblico per fare un risultato importante. Dovremo avere i nervi saldi e dovremo fare le varie cose con grande lucidita’, sia in fase offensiva che in quella difensiva”. Sono le dichiarazioni in conferenza stampa, alla vigilia di Toro-Milan del tecnico ...

Torino-Mazzarri - c'è profumo di rinnovo : TORINO - Non poteva passare inosservata, e difatti non è affatto passata inosservata, la dicotomia di pensiero, e di parole, toni, prospettive, esibita da Cairo l'altro ieri nella sua intervista a ...

Torino - Mazzarri preserva 'Gallo Swarovski' : Torino - Resta un Gallo, ma di cristallo. Uno 'Swarovski', insomma. Innanzitutto per quanto è prezioso, nell'economia dei risultati che il Toro andrà a conseguire, da qui a fine campionato. Manca poco, al gong, ma gli appuntamenti ancora da onorare sono, a questo punto, i più importanti della stagione. A ...