Torino Great | a 14 anni record italiano del salto con l' asta Ma non è italiana

avvenire

(Di giovedì 2 maggio 2019) "Noi ci troviamo in una situazione in cui, a prescindere da quello che decide la politica, il mondo dello sport reclama questa assurdità per cui dei ragazzi nati in Italia devono aspettare i 18...

eziomauro : L'assurdo caso di Great: nata a Torino, batte il record italiano di salto con l'asta ma forse non v… - HuffPostItalia : Great, 14enne di Torino, fa il record italiano. Ma le viene negato perché non ha la cittadinanza - repubblica : Il record oscurato: Great, a 14 anni è la baby regina del salto con l'asta, ma per l’atletica non è italiana -