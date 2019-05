savonanews

(Di giovedì 2 maggio 2019) 1839 " 2019 a 180 anni tondi dall'annuncio ufficiale in Francia, della nascita della, debutta aTheideata da Roberto Casiraghi e Paola Rampini a cui si deve anche l'esistenza ...

mpefm : PANTALEONE FRANCESCO ARTE CONTEMPORANEA, PALERMO ITALY - The Phair 2019, TORINO ITALY : BOOTH 24 - 2 > 5 May 2019… - mpefm : PANTALEONE FRANCESCO ARTE CONTEMPORANEA, PALERMO ITALY - The Phair 2019, TORINO ITALY : BOOTH 24 - 2 > 5 May 2019… - lavocediasti : The Phair. Bianco nero colore: a Torino la fotografia è fiera sino al 5 maggio -