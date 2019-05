«The Handmaid’s Tale 3» | è il momento della Resistenza

vanityfair

(Di giovedì 2 maggio 2019) The Handmaid's2The Handmaid's2The Handmaid's2The Handmaid's2The Handmaid's2The Handmaid's2«Eresia. Per questo vieni punito. Non per far parte. Perchè ufficialmente lanon esiste». Le parole di Difred/June risuonano nel primo trailerterza stagione di The Handmaid’scon una eco roboante, che fa capire che ancora una volta le ancelle non resteranno lì a guardare. È tempo di restaurazione a Gilead, è tempo di ribellarsi allo strapotere dei comandanti e delle zie e di far sì che le cose cambino. Lo scopriremo a partire dal 5 giugno, quando la serie debutterà sulla piattaforma Hulu in America e in Italia su TimVision (l’appuntamento è fissato per il giorno dopo, il 6).https://www.youtube.com/watch?v=RcTvQx1Wot0 A giudicare dalle prime immagini sarà una stagione di scontri armati, di lotta per la ...

