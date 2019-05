Tesla - Al via l' offerta di azioni e bond per due miliardi di dollari

quattroruote

(Di giovedì 2 maggio 2019) Laha ufficialmente avviato un'operazione di rafforzamento patrimoniale da almeno 2di, l'equivalente di circa 1,78di euro al cambio attuale. In dettaglio, la Casa californiana ha annunciato l'intenzione di offrire agli investitoriordinarie per un valore di 650 milioni die prestiti obbligazionari convertibili con scadenza nel 2024 per 1,35Musk parteciperà all'aumento di capitale. I proventi della raccolta di nuovi capitali potrebbero salire, però, fino a 2,3di. Laha infatti garantito a chiunque sottoscriva le due offerte l'opzione per acquisire entro 30 giorni un ulteriore 15% dellee dei prestiti. Le due emissioni vedranno la partecipazione anche dell'amministratore delegato e co-fondatore Elon Musk, che ha già annunciato il proprio impegno ad acquisiredi nuova emissione per un valore ...

forumelettrico : I Tesla Destination Charging ubicati all'Hotel Villa Roncuzzi di Russi, provincia di Ravenna : non hanno funzio… - HDblog : Model 3: in Canada prezzo ridotto e autonomia di 150 km 'causa' incentivi -