Tennis | Estoril | fuori Baldi al secondo turno contro Cuevas

Tennis - Estoril : Baldi eliminato al secondo turno da Cuevas : CASCAIS - Si ferma contro Pablo Cuevas l'avventura di Filippo Baldi al Millennium Estoril Open , torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro . Il milanese, subentrato in main draw dopo il ...

Tennis - ATP 250 Estoril 2019 : Filippo Baldi cede in due set a Pablo Cuevas - ma disputa una buona partita : Finisce di giovedì, dopo il ripescaggio come lucky loser causato dal forfait di Fabio Fognini, l’ATP 250 di Estoril (o meglio, di Cascais, di cui Estoril è una frazione) per Filippo Baldi. Il ventitreenne nato a Milano è stato sconfitto in quasi un’ora e mezza nel match di secondo turno che lo ha opposto all’uruguaiano Pablo Cuevas: 6-2 7-5 il punteggio finale per l’ex numero 19 del mondo, che nei quarti se la vedrà con ...

Tennis - Estoril : Fognini si cancella - al suo posto Baldi : Estoril, Portogallo, - Fabio Fognini si è cancellato dal "Millennium Estoril Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 586.140 euro in corso sulla terra rossa dell' Estoril , in Portogallo. Il ...

Tennis - Cecchinato ai quarti a Monaco. Estoril - forfait di Fognini : ... il 22enne di Amburgo ha battuto 7-5 6-1 l'argentino Juan Ignacio Londero, numero 80 Atp, e ora se la vedrà con il cileno Cristian Garin, numero 47 del mondo. In corsa al secondo turno c'è anche ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Fabio Fognini si ritira. Il ligure tornerà a Madrid : Altro ritiro per Fabio Fognini. Il ligure non ha ancora recuperato da un infortunio muscolare alla coscia e non scenderà in campo nel torneo ATP di Estoril. Fognini si è fatto male durante la finale del Masters 1000 di Montecarlo e aveva già saltato la scorsa settimana il torneo di Barcellona. Il nativo di Arma di Taggia tornerà a giocare nel Masters 1000 di Madrid. Comincerà dunque dalla terra rossa spagnola la scalata del numero 12 del mondo ...

Tennis - ATP Estoril 2019 : Salvatore Caruso perde con Pablo Cuevas che ora sfida Fabio Fognini : Finisce al primo turno del tabellone principale dopo essere passato attraverso le qualificazioni l’avventura di Salvatore Caruso nel torneo dell’Eatoril, ATP 250 sulla terra battuta. Il 26enne siciliano, numero 152 del mondo, è stato battuto con un doppio 6-2 dall’uruguaiano Pablo Cuevas, numero 67 del ranking, ripescato come lucky loser. un’ora e 10 minuti la durata dell’incontro, 33 e 37 minuti quella dei due parziali, con Cuevas che vola ...