Tagli di capelli corti e medi per la primavera-estate | le chiome ricce e la frangia

(Di giovedì 2 maggio 2019) Nella2019 saranno di tendenza molti nuovidi. In particolare in questi mesi le grandi protagoniste saranno lecorte ee: tutte le proposte arrivano dai saloni dei parrucchieri più famosi del mondo.NuoveNei prossimi mesi saranno di tendenza capigliature voluminose emolto vivaci, per tutte le donne che vorranno essere sempre alla moda. Saranno molto amate dalle ragazze anche lecorte essime: queste proposte saranno perfette per una donna che vuole osare.Non mancheranno le lunghezzee, quest'ultime risulteranno molto versatili e facili da portare. Gli short cut saranno in grado di regalare un look molto sbarazzino....

