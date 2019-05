Svizzera | denunciati 18 tifosi dopo il derby Thun-Young Boys

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019) La polizia bernese ha denunciato alla magistratura 18 personei tafferugli avvenutidel 29 settembre 2018.la partita, finita 1-4, un gruppo dimascherati delaveva aggredito fan dell’che si apprestavano a salire sul treno speciale per Berna. Nel corso della serata c’erano state altre zuffe in città. Nello stadio erano stati inoltre accesi fuochi d’artificio vietati. La polizia aveva fermato 15 persone il giorno stesso, mentre altre tre sono state identificate nel corso dell’inchiesta. Due dei 18sono minorenni. Gli altri, la cui età va dai 19 ai 33 anni.SEGUI CALCIOWEB PER LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE Per le squadre –> Tutte le notizie sul calcio esteroL'articolo18ilCalcioWeb.