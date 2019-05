Svelata la nuova Triumph Rocket 3 TFC | foto | caratteristiche

Milan - Svelata la nuova maglia per la stagione 2019/20 : c'è un indizio di mercato? : Un ritorno al passato che potrebbe far felici parecchi tifosi del Milan . Sono circolate in rete le prime immagini di quella che dovrebbe essere la nuova maglia ufficiale del club rossonero per la ...

Svelata la prima FOTO di un buco nero : l’inizio di una nuova fisica - “una pietra miliare dell’astronomia gravitazionale” : L’EHT (Event Horizon Telescope) – una schiera di otto radiotelescopi dislocati su tutta la Terra, costruiti attraverso una collaborazione internazionale – è stato progettato per catturare l’immagine dei buchi neri. Oggi, in varie conferenze stampa coordinate in tutto il mondo, i ricercatori dell’EHT rivelano il loro primo successo, svelando la prima prova visiva diretta di un buco nero supermassiccio e della sua ...

Svelata la nuova imperdibile cavalcatura volante per Guild Wars 2 : Guild Wars 2 si appresta a mettere a disposizione dei giocatori più valorosi una nuova cavalcatura volante, niente meno che un drago, denominato "Skyscale".Come riportano i nostri colleghi inglesi di Eurogamer.net, il paragone è piuttosto semplice: Skyscale sarà per Guild Wars 2 quello che un elicottero è per l'aviazione nel mondo reale.Linsey Murdock, lead designer, ci racconta: "Se per il grifone abbiamo parlato di motore a reazione, in quanto ...

Assassin's Creed Odyssey : Svelata la data di uscita dell'espansione The Fate of Atlantis - disponibile una nuova patch : Ora che l'arco narrativo de l'Eredità della Prima Lama si è finalmente concluso, Ubisoft ha comunicato che la prima parte della nuova espansione per Assassin's Creed Odyssey, The Fate of Atlantis sarà disponibile dal 23 aprile. Come riporta Gamingbolt, oggi è stata inoltre pubblicata una patch che va a risolvere alcuni bug e vari problemi di bilanciamento presenti nel gioco base. Potete trovare qui sotto tutte le novità più importanti:Missioni ...

Ford Kuga - Svelata la nuova generazione. Sarà anche ibrida e plug-in - FOTO : Il modello andrà a battagliare nell'affollato segmento delle sport utility attorno ai 4,6 metri di lunghezza, 4,63 per la Kuga,. Si tratta di un veicolo di fondamentale importanza per la marca: è il ...

Ford Kuga - Svelata la nuova generazione. Sarà anche ibrida e plug-in – FOTO : Nell’ambito del Go Further Event, il principale evento mondiale organizzato da Ford, è stata svelata la nuova generazione della Kuga, primo suv dell’Ovale Blu a essere offerto con motorizzazioni mild-hybrid, plug-in e hybrid. Il modello andrà a battagliare nell’affollato segmento delle sport utility attorno ai 4,6 metri di lunghezza (4,63 per la Kuga). Si tratta di un veicolo di fondamentale importanza per la marca: è il suv Ford più venduto in ...

Toyota : Svelata la nuova Yaris 2020 - rinnovata si… ma poco originale [GALLERY] : Toyota Yaris 2020 la nuova citycar nipponica si rinnova nelle forme e negli allestimenti, ma pecca nell’originalità, somiglia troppo alla rivale Mazda2 Toyota Yaris 2020 sembra un pesce d’aprile ma, nostro malgrado, non lo è. La Yaris 2020 si presenta al pubblico rinnovata ma con poca originalità, sembra infatti scopiazzata dalla rivale Mazda2. Il debutto della nuova Toyota Yaris è previsto a fine mese all’ Auto Show di ...

Svelata la nuova mappa "Alcatraz" di Call of Duty : Black Ops 4 Blackout : Call of Duty: Black Ops 4 si prepara ad offrire una nuova mappa ai suoi giocatori. Come possiamo vedere, infatti, la nuova mappa si chiama Alcatraz, e si tratta di una nuova mappa della modalità Blackout, la modalità Battle Royale di Balck Ops 4.Riportiamo di seguito il comunicato ufficiale di Activision per ogni dettaglio in merito:Leggi altro...

Svelata Apple Tv+ : la nuova piattaforma di streaming tv : In occasione di una cerimonia ricca di stelle del cinema, l’azienda di Cupertino ha svelato Apple Tv +, la nuova piattaforma di streaming tv. L’annuncio è stato dato dal Chief Executive Tim Cook, nel quartier generale dell’azienda californiana: tra i vari servizi presentati, il più importante è proprio la nuova piattaforma di streaming – e di produzione – che sarà varata in autunno. La piattaforma includerà serie da ...

OMC x Umbro – Svelata la nuova capsule collection Master Soccer League [GALLERY] : Il marchio più antico del mondo del calcio si lega al brand emergente della skate-culture. OMC x Umbro: Master Soccer League capsule SS 19. Campagna di comunicazione firmata da Emanuele Ferrari, il fotografo italiano tra i più influenti della rete Finalmente Svelata la capsule che vede di nuovo collaborare OMC e Umbro. è il momento della “Master Soccer League”, la mini collezione realizzata per la SS 2019, che interpreta in ...

