Super Messi | il Barcellona prenota la finale di Champions League

Messi è Super - Barca ipoteca la finale di Champions : Un Suarez dal tocco fatato, un doppio Messi con un colpo stratosferico e una serata da record: il Barcellona strapazza il Liverpool e con il 3-0 del Camp Nou ipoteca la finale di Champions . La sconfitta dei Reds e' troppo severo, fatto il conto delle occasioni e delle giocate, ma su tutti trionfa su maesta' Messi : fuori dal gioco per gran parte dell'incontro, poi puntuale all'appuntamento col destino per il raddoppio arrivato nel momento piu' ...

Pallone d'Oro 2019 - è Messi il Super favorito : Il Pallone d'Oro ? È già roba sua. Leo Messi sta mettendo la freccia del sorpasso, pregustando il momento in cui potrà alzare il trofeo per la sesta volta. lasciandosi alle spalle Cristiano Ronaldo . ...

Calcio - Champions League 2019 : Barcellona-Manchester United 3-0 - un Super Messi spinge i blaugrana in semifinale : Nella notte della clamorosa eliminazione del suo grande rivale, Leo Messi trascina il Barcellona in semifinale . Gli spagnoli si impongono per 3-0 sul Manchester United nel ritorno dei quarti di finale di Champions League . L’argentino è il grandissimo protagonista, segnando la doppietta che ha spaccato la partita nel primo tempo. Coutinho ha poi messo a segno il tris, che ha chiuso definitivamente i giochi. Dopo solo un minuto, però, lo ...

Messi - miglior marcatore nei 5 top campionati europei. Superato Cristiano Ronaldo : 42 gol e 20 assist. Sono i numeri della strepitosa stagione di Lionel Messi che, a Villarreal, ha regalato l'ennesima magia, fondamentale per il Barça per tornare in partita e dare il via alla rimonta ...