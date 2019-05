Sui cori razzisti negli stadi l’ipocrisia regna sovrana Tre ragioni e una soluzione

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2019) Partiamo dai fatti di cronaca. Il 24 aprile si gioca, a San Siro, Milan-Lazio. È la semifinale di Coppa Italia, partita di ritorno, e a entrambe le squadre piacerebbe alzare il trofeo, considerato che tra le mani, tra campionato e competizioni europee, non hanno granché. Il cielo, sopra la città, è una lastra di marmo e qualcuno, uscendo di casa il mattino, ha rispolverato la giacca invernale. In via Fatebenefratelli, tra le stanze della Questura, c’è lo stesso clima sonnacchioso che si respira tra le strade per via del ponte festivo tra Pasqua e la festa della Liberazione. A un certo punto, però, arriva una notizia da piazzale Loreto: un gruppo di ultrà laziali ha esposto uno striscione con su scritto “onore a Benito Mussolini”, tributando al Duce il “presente” con tanto di saluto fascista. Passa poco tempo, ed ecco che fuori dalloo altri gruppi di sedicenti tifosi biancocelesti ...

_Simone_95 : @davideazzali Ha giocato bene finché non ha iniziato a montarsi la testa con i cori a lui e ha iniziato a fare il p… - alexmilan1 : @AntoVitiello Non per giustificare @TimoeB08, ma a me sembra una mossa per scaricare tutta la colpa sui giocatori e… - stevevicrn : @Cosma74 sui cori ti do ragione, sulle foto non me ne frega più di tanto...ma dal momento in cui non è più sceso in… -