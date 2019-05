Storie Italiane | Morgan Freeman | “Papa Francesco? Un pensatore molto progressista”

tvzap.kataweb

(Di giovedì 2 maggio 2019) “Papa? Non ci siamo mai conosciuti, ma in base a quello che ho letto il Papa è unprogressista. Del resto gli ultimi tre Papi credo che davvero abbiano cambiato gradualmente la Chiesa Cattolica”. Lo ha dettointervistato in esclusiva da Eleonora Daniele asu Rai1.Il celebre attore americano, che ha fatto tappa in Italia per lo show The Story of God, ha parlato quindi della sua fede: “Io sono stato in tutto il mondo, ho parlato di Dio con diverse culture, persone, sacerdoti, monaci. La conclusione a cui sono giunto è che Dio è reale, sicuramente. La questione è crederci o meno”.

