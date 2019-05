Stallo internazionale sulla crisi venezuelana

Libia ultime notizie : Stallo tra al-Sarraj e Haftar - comunità internazionale divisa : Libia ultime notizie: stallo tra al-Sarraj e Haftar, comunità internazionale divisa Continua in Libia la battaglia nella periferia meridionale di Tripoli. La capitale libica è ormai da quasi due settimane teatro di combattimenti. Questi sono attualmente in fase di stallo dopo una serie di pesanti bombardamenti aerei e offensive condotte da entrambe le parti. Come noto, lo scontro è tra le truppe vicine al governo riconosciuto dalla comunità ...