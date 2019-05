Spettatori Serie B | i tabellini | grande festa a Brescia

calcioweb.eu

(Di giovedì 2 maggio 2019)B – Nella giornata di ieri si sono giocate importanti partite valide per il campionato diB, successo contro l’Ascoli e promozione per ilche torna nel massimo campionato italiano dopo otto anni. Momento sempre più difficile per l’Hellas Verona, ko contro il Livorno ed esonero di Grosso, al suo posto vicino Aglietti. Importante successo in chiave salvezza per il Foggia, 3-1 nel match davanti al pubblico amico contro la Salernitana.-ASCOLI 1-0 –(4-3-1-2): Alfonso; Mateju, Cistana, Romagnoli, Martella; Bisoli, Tonali, Dessena (47’st Gastaldello); Spalek (33’st Dall’Oglio); Donnarumma (23’st Morosini), Torregrossa. In panchina: Andrenacci, Semprini, Viviani, Tremolada, Rodriguez. Allenatore: Corini. ASCOLI (4-3-1-2): Lanni; Andreoni, Brosco, Valentini, Rubin; Addae (25’st Cavion), ...

CalcioWeb : Spettatori #SerieB, i tabellini: grande festa a Brescia - GjergjiOrnaldo : RT @eschatonit: Guidelines per la stampa occidentale: - Non pubblicare spoiler sul finale di una serie televisiva: rispetto per gli spetta… - FrncscPltn : RT @eschatonit: Guidelines per la stampa occidentale: - Non pubblicare spoiler sul finale di una serie televisiva: rispetto per gli spetta… -