Spazio | la sonda Hayabusa trova acqua sull’asteroide Itokawa

Bruno Vespa - il doppio sondaggio che lancia Salvini nello Spazio : Di Maio e M5s - cifre da piangere : I sondaggi diffusi da Bruno Vespa a Porta a porta lasciano poco spazio a false interpretazioni: la Lega di Matteo Salvini è tornata a crescere nei consensi, così come l'intero centrodestra. Secondo i dati illustrati da Nicola Piepoli, il Carroccio è ora al 31%, in risalita di mezzo punto percentuale

Spazio - Israele ci riprova : annunciata una nuova sonda per la Luna : Non si arrende Israele: dopo dopo il fallimento della sua missione Lunare, la prima finanziata da privati, ha deciso di riprovarci. Il miliardario Morris Khan, presidente di SpaceIl, che ha sostenuto con propri fondi e senza scopo di lucro il gruppo statale Industria Aeroespaziale di Israele, ha annunciato oggi in un video su internet che cerca donatori per la costruzione di una nuova sonda Lunare, gia’ battezzata “Bereshit ...

Spazio - fallito l’allunaggio della sonda israeliana Beresheet : tutte le FOTO scattate alla Luna : In quello che sarebbe stato il primo alLunaggio finanziato privatamente e il primo in assoluto per Israele, la sonda Beresheet ha avuto dei problemi a pochi secondi dal touchdown dopo la rottura di uno dei motori principali. Il problema è stato riportato alle 21:24 (ora italiana) di ieri. Poco dopo, gli ingegneri hanno reimpostato il veicolo ma hanno perso le comunicazioni con la sonda da 150kg prima che si schiantasse sulla superficie ...

Spazio - fallito l'allunaggio della sonda israeliana Beresheet : Tel Aviv, 11 apr., askanews, - In Israele hanno festeggiato troppo presto e quello che doveva essere un trionfo in realtà è stato un tonfo. E' infatti fallita la prima missione di allunaggio ...

Spazio - la sonda Beresheet si schianta in fase allunaggio : Israele dichiara “missione fallita” [LIVE] : La sonda israeliana Beresheet si è schiantata nella fase finale di allunaggio. Lo riferisce l’Agenzia spaziale israeliana che dichiara la missione fallita. Non riesce ad atterrare sulla Luna il primo lander privato ad avere tentato questa impresa. Il lander Beresheet costruito in Israele ha avuto problemi al motore principale e a uno dei sistemi di navigazione inerziale. L'articolo Spazio, la sonda Beresheet si schianta in fase allunaggio: ...

Spazio - la sonda Beresheet è sempre più vicina alla Luna : manca pochissimo allo storico allunaggio - le prime FOTO sono pazzesche : Nella storia dell’esplorazione spaziale, solo Stati Uniti, Russia e Cina sono riuscite a far atterrare un veicolo spaziale sulla Luna. Questo potrebbe cambiare oggi, intorno alle 22 (ora italiana), quando la sonda israeliana Beresheet tenterà un atterraggio morbido sul nostro satellite. Beresheet dovrebbe toccare la superficie Lunare su una vasta pianura sul lato vicino del satellite, conosciuta come Mare Serenitatis. Il sito di atterraggio è a ...

Spazio - fiato sospeso per la sonda israeliana Beresheet sulla Luna : iniziato il countdown per l’allunaggio : La sonda Lunare israeliana Beresheet si sta avvicinando sempre di più al momento della verità: alle 22 (ora italiana) di domani, Giovedì 11 aprile, tenterà uno storico ”alLunaggio”. Se tutto andrà come previsto, Israele diventerà la quarta nazione ad eseguire con successo l’atterraggio morbido di un veicolo spaziale sulla Luna, seguendo Unione Sovietica, Stati Uniti e Cina. Attualmente la sonda sta orbitando intorno alla Luna e rimane su una ...

Spazio - sonda giapponese bombarda l'asteroide Ryugu : "Questo è il primo esperimento al mondo di collisione con un asteroide! In futuro, esamineremo il cratere che si è formato e il modo in cui i detriti si sono diffusi nello Spazio" ha twittato la Jaxa.

Spazio - partireste per un viaggio interstellare? Ecco i risultati di un sondaggio europeo tra desideri e paure [INFOGRAFICA] : Il sogno nel cassetto di molte bambine e bambini è quello di diventare un astronauta ed esplorare i confini dell’universo, raggiungere pianeti sconosciuti e ammirare da vicino i corpi celesti. Parte di questo sogno ora può diventare realtà: la capsula Crew Dragon del progetto SpaceX di Elon Musk, ha completato il suo volo dimostrativo e diventerà uno dei veicoli per i viaggi nello Spazio con equipaggio. Piratinviaggio, la compagnia di viaggi ...

Spazio - sonda israeliana verso la Luna. Scelto il sito di approdo : Roma, 26 mar., askanews, - Più o meno a metà strada fra i luoghi d'allunaggio dell'Apollo 15 e dell'Apollo 17, a qualche centinaio di km da entrambi. È lì che si trova il sito del Mare Serenitatis ...

Spazio : la sonda giapponese Hayabusa2 rileva acqua sull’asteroide Ryugu : La sonda giapponese Hayabusa2, impegnata nell’esplorazione dell’asteroide Ryugu, ha rilevato acqua: la scoperta è stata annunciata da un gruppo di ricercatori dell’Università di Aizu e dall’Agenzia Spaziale giapponese (JAXA). Si tratta di un importante passo avanti nella missione della sonda, il cui obiettivo finale è di riportare sulla Terra i campioni raccolti sull’asteroide. Su “Science” si spiega che ...