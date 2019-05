Spal | gli occhi della Premier League su Petagna | Leicester in pole | ma occhio

Festa Brescia - delirio in campo e sugli Spalti dopo la promozione in Serie A [FOTO e VIDEO] : 1/27 Giuseppe Zanardelli/LaPresse ...

VIDEO Playoff NBA : i Golden State Warriors vincono anche gara-2 e mettono Spalle al muro gli Houston Rockets : I Golden State Warriors non lasciano scampo agli Houston Rockets e vincono anche gara-2 alla Oracle Arena con il punteggio di 115-109. La semifinale della Western Conference passa quindi sul 2-0 per i campioni in carica che hanno visto il solito immarcabile Kevin Durant (29 punti, 5 rimbalzi, 4 assist e 2 stoppate) Steph Curry che, nonostante un problema al dito chiude con 20 punti, quindi Klay Thompson ne scrive 21, mentre Draymond Green ...

Inter - quanto sbagli : a Spalletti mancano rifinitori - Ausilio studia i dati : In occasione della sfida contro la Juventus, i nerazzurri hanno raccolto indicazioni Interessanti in vista del prossimo mercato. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello sport, che evidenzia i problemi dell'Inter in fase di rifinitura. 'L'Inter, prima del turno in corso, guidava la classifica dei cross sbagliati, 288, ed è sesta in quella degli assist. Ha problemi di ...

Serie A Spal - Semplici : «Mio futuro dipenderà dagli obiettivi del club» : FERRARA - Dopo il pareggio del Mazza contro il Genoa , il tecnico della Spal Leonardo Semplici ha risposto alle domande di Sky Sport: 'Non abbiamo fatto bene come in altre circostanze, ma avevamo di fronte un Genoa che voleva i tre punti. Una vittoria oggi avrebbe chiuso il nostro campionato sotto l'aspetto dell'obiettivo, ma ...

Napoli - Ancelotti : «Il periodo buio è alle Spalle - vogliamo fare 80 punti» : TORINO - 'Ci lasciamo questo piccolo periodo negativo, ora proviamo a chiudere bene il campionato. Non dobbiamo abbassare la guardia, cercheremo di fare più punti possibili, il nostro obiettivo è ...

Foggia - disordini sugli Spalti durante una partita Under 18 : un ferito : Al termine della partita - vinta per la cronaca dalla Gioventù Calcio Foggia - alcuni tifosi della squadra locale avrebbero aggredito gli altri, prima verbalmente e poi con spinte, schiaffi e calci. ...

Inter-Juventus - Spalletti : “Resterei 100 anni - ma giusto si scelga il meglio” : INTER JUVENTUS 1-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato del pareggio contro la Juventus partendo però dal proprio futuro: “Io resterei qui altri 100 anni, ho visto la tifoseria, l’emozione di entrare a San Siro. L’Inter è bene che scelga il meglio per sé, […] L'articolo Inter-Juventus, Spalletti: “Resterei 100 anni, ma giusto si ...

Wanda Nara - ma non solo… Inter-Juventus sugli Spalti di San Siro [GALLERY] : Inter-Juventus tra sfottò e presenze Vip: Wanda Nara, Paolo Bonolis e Nicola Berti tra il pubblico dello stadio San Siro La partita tra Inter e Juventus non attira l’attenzione solo per ciò che succede sul manto erboso di San Siro, ma anche per quello che si vede sugli spalti. Tra i seggiolini dell’impianto sportivo milanese si scorge Wanda Nara in compagnia delle figlie, ma anche Paolo Bonolis e Nicola Berti. Tra i tifosi, al ...

Inter-Juventus - dalle 20.30 La Diretta Niente Lautaro - Spalletti sceglie Icardi : Si gioca a San Siro alle ore 20.30 del sabato una delle partite più affascinanti del nostro campionato, la sfida tra Inter e Juventus; i nerazzurri, reduci dall'1-1 casalingo con la Roma, devono ...

Spalletti : “Per me l’Inter rappresenta il calcio. Gli interisti descrivono bene cosa significa essere tifosi” : Luciano Spalletti racconta il mondo nerazzurro in un’intervista riportata nel matchday programme per la partita contro la Juventus di questa sera: “Per me l’Inter rappresenta il calcio. Un calcio in cui non è ammesso avere dei limiti rispetto alle proprie ambizioni. Nessun risultato positivo dovrà mai essere considerato un punto d’arrivo per un club importante come il nostro”. San Siro questa sera sarà tutto ...

Inter - Lautaro : “Mio padre contro Spalletti? Gli risposi così. Con Icardi…” : E’ arrivato quest’estate dal Sudamerica ben consapevole che avrebbe dovuto sudare per un posto da titolare, visto che il suo ruolo è lo stesso di Icardi. Ma, anche a causa dei problemi tra l’Inter e l’argentino, si è inserito bene diventando importante per Spalletti. Ora Lautaro Martinez si gode il momento e spera di essere decisivo anche stasera contro la Juve. Intervista esclusiva sulle pagine odierne di Gazzetta ...

Spal-Genoa - Prandelli : “non ho mai avuto paura degli esoneri” : Spal-Genoa – Situazione delicatissima in casa Genoa, la squadra di Prandelli non può sbagliare nello scontro diretto contro la Spal, arrivano le dichiarazioni del tecnico: “c’e’ il desiderio di fare punti, ma soprattutto la possibilita’ di farne. Dobbiamo partire con la determinazione giusta e la consapevolezza che questa e’ una squadra che ha dei valori da tirare fuori. Non ho mai avuto paura degli ...

Tira da casa sua per la tripla della vittoria e il pubblico resta a bocca aperta : la tensione dagli Spalti nello slow motion : Mancano una manciata di secondi alla fine della partita tra Portland Trail Blazers e Oklahoma City Thunders, prima serie dei playoff Nba sul 3 a 1. La palla è nelle mani di Damian Lillard, che addormenta il gioco, palleggia e poco prima che suoni la sirena che segna la fine del match Tira da nove metri. nello slow motion, rimbalzato sui social, si nota l’apprensione con cui i tifosi, sugli spalti, seguono il tiro. Lui, Lillard, quando la ...

News Spal - contusione alla caviglia per Fares : News Spal – Dopo gli ultimi risultati la Spal si è avvicinata tantissimo all’obiettivo salvezza, sarebbe un nuovo miracolo dopo quello della scorsa stagione. La squadra si è ritrovata nel pomeriggio per preparare la prossima partita di campionato contro il Genoa, esercitazioni tecnico-tattiche e la consueta partitella nel finale. Lorenzo Dickmann, Lorenco Simic e Marko Jankovic hanno svolto un programma differenziato, a parte ...