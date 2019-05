Sospetta rottura legamento crociato | per Caldara stagione finita

ilfogliettone

(Di venerdì 3 maggio 2019) Si teme ladelper Mattia. Il difensore del Milan, che si e' infortunato in allenamento, e' gia' a Roma per ulteriori controlli: la suae'e se sara' confermata la diagnosi, saranno necessari l'intervento al ginocchio e 5-6 mesi di stop. La primain rossonero del difensore classe '94 e' decisamente da dimenticare: dopo l'esordio a fine settembre, e' stato fermo per circa cinque mesi, prima per guai muscolari e poi per un infortunio al tendine d'Achille. Una settimana fa in coppa Italia contro la Lazio ha giocato la sua seconda gara da titolare, e oggi e' arrivato il nuovo ko.

