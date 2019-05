Sono arrivate tre nuove foto della principessa Charlotte | per festeggiare il suo

Gazzarra Milan-Lazio - Sono arrivate le punizioni - : 10mila euro di multa a testa: così il Giudice sportivo ha punito i giocatori di Milan e Lazio protagonisti in negativo al termine del match. Ecco i 'castigati': BERTOLACCI Andrea , Milan,: per essersi ...

Le sneaker di «Friends» Sono arrivate : Tra i milioni di fan sfegatati della sitcom «Friends» c'è anche il cestista dei Boston Celtics, Kyrie Irving. «Per me, Friends, è stato uno di quelle fiction televisive che mi ha segnato» aveva dichiarato il numero 11 dei Celtics in un’intervista rilasciata a GQ America di qualche anno fa. «Considerate che quando ho iniziato a vedere Friends ero molto piccolo. Un giorno mi sono seduto sul ...

Reddito di cittadinanza - all’Inps arrivate 800mila domande : a Napoli Sono più che in Lombardia - il 32% in Campania e Sicilia : Napoli è la provincia italiana nella quale sono state presentate più domande per il Reddito di cittadinanza. Al 7 aprile, stando ai dati del ministero del Lavoro, erano 78.803, più di quelle attivate dall’intera Lombardia (71.310) e poco meno del 10 per cento del totale a livello nazionale. L’Inps ha infatti caricato 806.878 domande in totale sulla propria piattaforma: 433.270 sono state presentate da donne (54%) e 373.608 da uomini ...

Gazzetta : “fischi al San Paolo - Ancelotti aspettava risposte che non Sono arrivate” : La Gazzetta dello Sport non può che essere scettica di fronte al Napoli visto ieri sera pareggiare 1-1 al San Paolo contro il Genoa. “Il sopracciglio di Ance­ lotti, invece, e` sempre piu` all’in­ su`, perche´, se aspettava da que­sta gara delle risposte, queste comunque non sono arrivate”. Giustamente Maurizio Nicita scrive che non è così facile cambiare passo da una partita all’altra: Poi magari giovedi` con l’Arse­nal sara` tutta ...

Le truppe di Haftar Sono arrivate vicino a Tripoli : Si sono scontrate vicino all'ex aeroporto della città con le forze fedeli al governo di al Serraj, e ora dicono di avere il controllo della zona

A Zingonia Sono arrivate le ruspe : aperto il cantiere - entro l’estate le Torri rase al suolo : Le Torri di Zingonia, declinazione bergamasca delle Vele napoletane di Scampia, saranno rase al suolo entro l’estate. Questa mattina sono stati aperti i cantieri per circoscrivere l’area e metterla in sicurezza. E così si chiude un capitolo che negli ultimi anni era divenuto sinonimo di spaccio e degrado. Nati dal sogno dell’imprenditore Renato Zin...

Sono arrivate in Cina le prime arance rosse siciliane : La prima partita di arance rosse siciliane provenienti dall'Italia è arrivata sul mercato cinese martedì, dopo che la frutta importata ha superato l'ispezione doganale a Shanghai, secondo quanto reso ...

In tre giorni Sono arrivate alle Poste 115mila domande per il reddito di cittadinanza : Nei primi tre giorni sono 114.286 le domande pervenute a Poste italiane per il reddito di cittadinanza. Tra queste 95.994 sono state presentate negli uffici postali e 18.292 online. Lo comunica il ministero del Lavoro. Le prime cinque regioni per numero di richieste sono la Campania con 15.094, la Lombardia con 14.932, la Sicilia con 13.099, il Lazio con 11.015 e il Piemonte con 10.495.