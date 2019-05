Sondaggi | per gli elettori leghisti Salvini dovrebbe tornare con Forza Italia

Sondaggi - il Pil torna a crescere ma per gli italiani non è merito del governo : Secondo i dati raccolti da Emg Acqua l'esecutivo incassa il gradimento del 43% degli elettori. La Lega cresce dello 0,9%, in...

Sondaggi - Lega resta prima. M5s ha un punto più del Pd. Per il 48% degli elettori il governo dura anche dopo le europee : La Lega resta il primo partito, il Movimento 5 stelle continua ad essere sopra al Pd. Il governo, invece, incassa il gradimento del 43% degli elettori. Per la maggioranza, tra l’altro, l’esecutivo sopravviverà alle elezioni europee. È quello che emerge da un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre. Il Carroccio è stabile sopra i trenta punti percentuali: è 32,2%, in crescita dello 0,9% rispetto alla settimana ...

Gazzetta - Milan - primi Sondaggi esplorativi per Di Francesco : >> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan , CLICCA QUI << Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, la società rossonera ha già avviato i primi sondaggi per il ...

Dai Sondaggi cattive notizie per Lega e 5 Stelle : Secondo Swg i due partiti al governo fanno segnare una battuta d'arresto, risale invece il Pd. Ma potrebbe trattarsi di...

Piaggio Aerospace - primo Sondaggio sul mercato per l'acquisto dell'azienda o di singoli rami : Genova - Con una nota ufficiale, il commissario straordinario di Piaggio Aerospace, Vincenzo Nicastro, conferma l'intenzione di 'effettuare un primo sondaggio al fine di valutare l'interesse da parte ...

Sondaggio - Antonio Noto silura il governo Lega-M5s : per la metà degli italiani cadrà : Per il governo scorrono le ultime ore di vita prima che il voto per le Europee lo spazzi via con una inesorabile crisi di governo. La metà degli italiani è convinta che fra circa un mese l'esecutivo a guida Lega-M5s non potrà far finta di niente quando emergeranno i risultati delle prossime elezioni

Un Sondaggio ai giocatori di Rainbow Six Siege fa pensare un possibile ritorno al singleplayer per la serie? : Rainbow Six Siege è una produzione indubbiamente ben supportata da Ubisoft con contenuti periodici, flusso di aggiornamenti che è sempre più prevedibile: in ogni stagione sono lanciati due operatori, una nuova mappa o comunque una rielaborata e anche nuovi oggetti pensati per la personalizzazione.Ebbene, come riporta WCCFtech, Ubisoft dev'essersi chiesta se non fosse il caso di offrire qualche novità. Infatti, come possiamo vedere, stando ad ...

Repubblica Ceca : Sondaggio - fiducia nel presidente Zeman sale 52 per cento : Il Cvvm ha chiesto alle persone intervistate di esprimere anche un parere sull'attuale situazione politica. Il 21 per cento ha risposto di essere soddisfatto, mentre il 37 per cento è di avviso ...

Elezioni Usa : Biden in corsa per le primarie Democratiche - vola nei Sondaggi : 'I valori fondamentali di questa nazione, la nostra posizione nel mondo, la nostra stessa democrazia, tutto ciò che ha reso l'America America e' in gioco. Ecco perché oggi sto annunciando la mia ...

Emmanuel Macron umiliato da Marine Le Pen - Sondaggio da incubo per il galletto : cifre mai viste prima : A un mese dalle elezioni europee, il partito di Marine Le Pen, il Rassemblemnt National, è in testa in Francia, secondo un sondaggio di OpinionWay et Tilder per Les Echoes. La lista del Rn, guidata da Jordan Bardella, è al 24 per cento dei voti (+1 per cento rispetto al mese precedente). La Le Pen q

