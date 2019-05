SONDAGGI EUROPEE Lega | il 32 | 2% che rischia di ingannare Salvini

SONDAGGI elezioni europee - Lega avanti : continua il testa a testa Pd-M5s : I Sondaggi in vista delle elezioni europee confermano il primato della Lega, con un vantaggio di quasi 11 punti percentuali su tutti gli altri partiti. Dietro continua il testa a testa tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, mentre rimangono sopra alla soglia di sbarramento solo Forza Italia e Fratelli d'Italia.continua a leggere

SONDAGGI elettorali Tp-La7 : “Europee - ultime 2 settimane decisive” : Sondaggi elettorali Tp-La7: “Europee, ultime 2 settimane decisive” Il fondatore di Termometro Politico Gianluca Borrelli è stato ospite dell’ultima puntata di Coffee Break su La7, in onda martedì 30 aprile 2019, condotta da Andrea Pancani. Tra i temi trattati il caso Siri, la Festa del Lavoro, le tensioni tra Lega e M5S, i possibili contatti tra PD e 5 Stelle e gli ultimi Sondaggi politici in vista delle elezioni europee. ...

SONDAGGI elezioni europee - il Pd torna davanti al M5s : boom della Lega - sfiora il 37% : Secondo un Sondaggio elettorale elaborato da Winpoll per il Sole 24 Ore in vista delle elezioni europee, oggi il Partito Democratico raccoglierebbe il 20,5% delle preferenze degli italiani, superando il Movimento 5 Stelle fermo al 20,1%. In testa boom della Lega. Secondo la stessa proiezione più della metà dell'elettorato pentastellato non uscirebbe dall'Euro.Continua a leggere

SONDAGGI politici Noto : addio governo dopo le Europee : Sondaggi politici Noto: addio governo dopo le Europee Il “governo del cambiamento” terminerà la sua esperienza il giorno dopo le Europee. Convinto di questo scenario è un italiano su due, secondo un Sondaggio dell’istituto Noto per QN. Solo il 38% crede che l’esecutivo giallo verde andrà avanti e non ci sarà alcuna crisi. I sentori di un divorzio imminente d’altronde ci sono tutti. La tensione tra Lega e ...

SONDAGGI EUROPEE 2019 : ultimi dati M5S vs Lega e focus tendenze di aprile : Sondaggi europee 2019: ultimi dati M5S vs Lega e focus tendenze di aprile L’ultimo mese prima del voto per le europee, i Sondaggisti hanno cominciato a sbilanciarsi sul risultato che potrebbe determinarsi nelle urne; basandosi sulle intenzioni di voto, d’altro canto, l’unico dato più o meno certo è il successo della Lega. Sondaggi europee 2019: raggiunta la massima “espansione”? Tra i vari esperti, ha ben fotografato la ...

Elezioni europee 2019 : ultimi SONDAGGI : “Lega boom e M5S no” dati Piepoli : Elezioni europee 2019: ultimi sondaggi: “Lega boom e M5S no” dati Piepoli In vista di una tornata di europee che potrebbe rivelarsi “storica”, per più di un verso, il sondaggista Nicola Piepoli si lancia in alcune ipotesi sul risultato che potrebbe concretizzarsi nelle urne. Elezioni europee 2019: successo consolidato per Salvini Raggiunto da Formiche.net, Piepoli tiene a mostrare un atteggiamento prudente: “i numeri possono essere ...

SONDAGGI EUROPEE - Lega sempre prima col 31 - 5% : Lega e M5S non sembrano risentire delle fibrillazione che stanno agitando il governo Conte. Lo conferma un Sondaggio realizzato da Termometro politico per il programma Coffee break che attribuisce ...

SONDAGGI politici europee : manca un mese e comanda Salvini - cresce il M5S - scende il PD : manca esattamente un mese alle elezioni europee. Dopo tante tornate elettorali in cui sono analizzati i voti di amministrative e regionali, si avvicina il momento in cui probabilmente si potranno valutare i responsi che potranno rappresentare proiezioni più attendibili rispetto agli indici di gradimento della politica messa in atto dalle forze che, attualmente, occupano il Parlamento. Non a caso si tratta di un evento atteso in maniera ...

SONDAGGI - Salvini pronto a passare all'incasso. Chi scende e chi sale a un mese dalle europee : Secondo la Supermedia di Youtrend gli ultimi Sondaggi premiano i due partiti di maggioranza. La Lega gode ancora di ottima...

SONDAGGI elezioni europee - Lega sempre primo partito : il M5s si riavvicina : La Lega mantiene il primo posto nei Sondaggi in vista delle prossime elezioni europee, ma il Movimento 5 Stelle si riavvicina, attestandosi ora a otto punti di distanza. Dietro rimane il Pd, al 22%, mentre sono nettamente staccati tutti gli altri partiti, in primis Forza Italia. Bene Fratelli d'Italia, nettamente al di sopra della soglia di sbarramento.Continua a leggere

SONDAGGI politici - Elezioni Europee/ Governo litiga ma cresce : Lega 33% - M5s al 22% : Sondaggi politici verso le Elezioni Europee 2019: le intenzioni di voto premiano il Governo nonostante le liti furiose, Lega al 33%, M5s al 22%

SONDAGGI - Salvini pronto a passare all'incasso. Chi scende e chi sale ad un mese dalle europee : Secondo la Supermedia di Youtrend gli ultimi Sondaggi premiano i due partiti di maggioranza. La Lega gode ancora di ottima...

SONDAGGI - Lega primo partito in caso di Politiche (31%) ed Europee (33%). Seguono 5 Stelle (23%) e il Pd (22 - 6%) : Lega ancora primo partito in Italia, ma in calo, mentre il Movimento 5 Stelle è in ripresa di mezzo punto, con il Pd che guadagna ancora qualche punto e rimane poco dietro. Secondo un Sondaggio Emg Acqua presentato ad Agorà, se si votasse oggi il partito di Matteo Salvini si attesterebbe al 31,3%, un calo dello 0,8% rispetto alle rilevazioni del 18 aprile effettuate dallo stesso istituto. Il M5s, in salita di mezzo punto, tornerebbe sopra il ...

Se si votasse oggi alle Europee : un SONDAGGIo dell'Istituto Demopolis : Se si votasse per le Politiche, la Lega - pur perdendo circa un punto e mezzo nell'ultimo mese - sarebbe oggi primo partito con il 31%; in lieve ripresa appare il Movimento 5 Stelle, attestato al 23,5%: sono i dati che emergono dal Barometro Politico di aprile dell'Istituto Demopolis. Il PD di Zingaretti, in crescita dopo le primarie, registra un freno nel consenso, attestandosi al 20%; Forza Italia otterrebbe poco più del 9%, Fratelli d'Italia ...